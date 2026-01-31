محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رصف طريق المستشفى بمطوبس .. صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال وضع وتسوية طبقة السن بطريق المستشفى بمركز مطوبس، وذلك تمهيدًا للرصف ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي 2025/ 2026م.

يأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق الداخلية، وتحقيق السيولة المرورية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ ، أن مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، لما لها من دور مباشر في تحسين جودة الحياة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد.