محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال توصيل شبكة الغاز الطبيعي بمطوبس| صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال توصيل شبكة الغاز الطبيعي والوصلات الفرعية للمنازل بمدينة مطوبس، والتي تنفذها شركة ترانس جاس – كفر الشيخ، بعدد من الشوارع، تحت إشراف اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال التوصيل طبقًا للجدول الزمني المحدد، تمهيدًا لبدء أعمال الرصف فور الانتهاء من توصيل الغاز، مؤكدًا أن المشروع يعد أحد المشروعات الخدمية المهمة التي توفر مصدرًا آمنًا ونظيفًا للطاقة يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

ووجه بإعادة الشيء لأصله بعد الانتهاء من الحفر، وتسوية وتمهيد الطرق لتيسير حركة المواطنين والمركبات داخل الشوارع.