محافظ كفر الشيخ يتابع فعاليات ندوة «مشروعك» لدعم المشروعات الصغيرة.. صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، فعاليات ندوة توعوية بعنوان «مشروعك» بمركز ومدينة كفرالشيخ، بهدف دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب والمرأة وتشجيع العمل الحر، تحت إشراف الدكتورة عفاف عاشور، مدير إدارة مشروعك ومنسق «أيادي مصر» .

استعرضت الندوة سبل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتلبية احتياجات السوق المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، مع التركيز على تيسير الإجراءات للحصول على القروض ودعم تسويق المنتجات، وتشجيع العمل الحر كمحرك أساسي للتنمية المستدامة.

أكد محافظ كفرالشيخ، أهمية دعم الشباب وتمكين المرأة اقتصادياً وتشجيع روح المبادرة، موضحًا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل محركًا رئيسيًا للتنمية وتوفير فرص عمل حقيقية، مضيفًا أن تفاعل المشاركين واقتراحاتهم العملية يعكس التزام المجتمع بالمساهمة الفعلية في تعزيز الاقتصاد المحلي.