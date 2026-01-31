تحرير 8 محاضر ضد المخابز المخالفة بدسوق في كفر الشيخ

تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، سير العمل ميدانياً بالتنسيق مع مديرية التموين، لضمان التزام المخابز بالمعايير القانونية والصحية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق حملاتها التفتيشية على المخابز البلدية.

ضبط 8 مخالفات متنوعة

أسفرت الجهود الرقابية عن تحرير 8 محاضر رسمية ضد المخابز المخالفة، شملت 4 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين لمخالفة المواصفات الفنية، بالإضافة إلى محضر لعدم النظافة وآخر لعدم الإعلان.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار هذه الحملات المفاجئة بقرى ومركز المدينة، بمشاركة نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى، لفرض الانضباط التمويني وحماية حقوق المواطنين.