قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب يتذبذب في تعاملات مساء اليوم 29-1-2026 .. وصعود جديد بـ10 جنيهات
زيارة سرية للبيت الأبيض .. الاستخبارات الإسرائيلية ترسم سيناريو المواجهة مع إيران
الطقس يغير اتجاهه.. ارتفاع درجات الحرارة غدًا ورياح مثيرة للرمال على هذه المناطق
انطلاق ملتقى التوظيف الأول للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 2 فبراير
ما فضل إحياء ليلة النصف من شعبان؟ أمين الفتوى يجيب
ترامب: سأعلن الأسبوع المقبل عن الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي
اختفاء مفاجئ وغرامة مليون ونصف.. اشتعال أزمة بين الأهلي وإمام عاشور
الحكومة تعلن ارتفاع أرصدة إيرادات أرباح الهيئات الاقتصادية إلى 8.9 مليار جنيه
الأمن السوري يعلن القبض على المتهمة بقـ تل الفنانة هدى شعراوي
بالبطاقة بس .. شروط الحصول على قرض حسن من بنك ناصر الاجتماعي
15 كيلو مخدرات في علبة عسل .. ركاب أفارقة يهرّبون ممنوعات بمطار القاهرة | صور
تحذير صارم.. وزير الدفاع الأمريكي: سننفذ أي قرار لترامب ضد إيران النووية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أوقاف كفر الشيخ تنظم البرنامج التثقيفي للطفل بمساجد الإدارات الفرعية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمود زيدان

شهدت مساجد الإدارات الفرعية بمحافظة كفر الشيخ، انطلاق البرنامج التثقيفي للطفل، الذي نفذته المديرية وسط تفاعل كبير من المشاركين في هذه الفعاليات.

جاء هذا برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات الدكتور السيد حسين عبد البارى رئيس القطاع الدينى، وإشراف ومتابعة الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، مدير المديرية.

وأشار الشيخ رمضان عبد السميع إلى أنه ضمن هذا البرنامج، الذي امتد على جلسات تفاعلية مشبعة بالقيم الإسلامية النبيلة، تلقى الأطفال دروساً مبسطة في العقيدة الصحيحة، والأخلاق الفاضلة، مع أنشطة ترفيهية تعزز الوعي الديني والثقافي لديهم.

وأضاف، أنه في سياق سعي وزارة الأوقاف لترسيخ الهوية الإسلامية الأصيلة لدى النشء، طبقَتْ المديرية هذا الهدف عملياً من خلال البرنامج، محققةً بذلك رسالة الإرشاد والتثقيف في الميادين الدينية بكفاءة عالية، وتفاعل واسع من الأسر والأطفال.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ أوقاف كفر الشيخ الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

الذهب

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

ادعوله بالشفاء .. والد إمام عاشور يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة رحلة تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

أرشيفية

بمشاركة 19 ضابطا من المكافحة .. مأمورية الفجر حددت ساعة الصفر وأسقطت كتيبة الإعدام.. كواليس

ترشيحاتنا

بيرتوني رانابوت

عودة الأسطورة الكلاسيكية.. سيارة بيرتوني بعدد 25 نسخة فقط

هوندا بريلود موديل 2026 الجديدة

شاهد| هوندا بريلود 2026 الجديدة

تويوتا كراون موديل 2026

سعر تويوتا كراون 2026 في السعودية

بالصور

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لمسلسل حكاية نرجس

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

فوائد تناول الشوفان مرتين أسبوعيا .. يخفض الكوليسترول ويحمي القلب

فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الأحرار بالزقازيق لمتابعة منظومة الرعاية الصحية والعلاجية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

غزة

هند الضاوي: إسرائيل تناور في اتفاق غزة

غزة

الرجوب : ضرورة خلق قوة ضاغطة على الاحتلال الإسرائيلي لأجل القضية الفلسطينية

حركة حماس

توحيد القرار الاستراتيجي .. أمين سر حركة فتح يوجه رسالة مهمة لـ حماس

غزة

فتح: الجميع يجب ينحني احترامًا لقوة وصمود الشعب الفلسطيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد