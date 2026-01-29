أوقاف كفر الشيخ تنظم البرنامج التثقيفي للطفل بمساجد الإدارات الفرعية

شهدت مساجد الإدارات الفرعية بمحافظة كفر الشيخ، انطلاق البرنامج التثقيفي للطفل، الذي نفذته المديرية وسط تفاعل كبير من المشاركين في هذه الفعاليات.

جاء هذا برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات الدكتور السيد حسين عبد البارى رئيس القطاع الدينى، وإشراف ومتابعة الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، مدير المديرية.

وأشار الشيخ رمضان عبد السميع إلى أنه ضمن هذا البرنامج، الذي امتد على جلسات تفاعلية مشبعة بالقيم الإسلامية النبيلة، تلقى الأطفال دروساً مبسطة في العقيدة الصحيحة، والأخلاق الفاضلة، مع أنشطة ترفيهية تعزز الوعي الديني والثقافي لديهم.

وأضاف، أنه في سياق سعي وزارة الأوقاف لترسيخ الهوية الإسلامية الأصيلة لدى النشء، طبقَتْ المديرية هذا الهدف عملياً من خلال البرنامج، محققةً بذلك رسالة الإرشاد والتثقيف في الميادين الدينية بكفاءة عالية، وتفاعل واسع من الأسر والأطفال.