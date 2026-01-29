قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنفوجراف.. 2.4 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاعات غير البترولية
إنقاذ سفينة إيرانية جنحت في بحر قزوين قبالة ميناء محج قلعة الروسي
فرض عقوبات جديدة ضد إيران على طاولة الاتحاد الأوروبي.. التفاصيل
الذهب يتجاوز التوقعات التاريخية.. الأوقية تقترب من 5600 دولار وعيار 21 عند 7500 جنيه
دونجا يعود التشكيل الأساسي لـ الزمالك أمام المصري بالكونفدرالية
طال عمره.. محمد رمضان: أغنيتي الجديدة اتصورت في قصر الرئيس ترامب
«العربي الأوروبي للدراسات»: أوروبا تتجه نحو تشديد العقوبات على إيران
جرينلاند.. القبض على شخص حاول رفع العلم الأمريكي في مدينة نوك
تمرد إمام عاشور.. الأهلي يفتح تحقيقا حول تخلف اللاعب عن السفر لرحلة تنزانيا
الفراعنة يشعلون الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.. صلاح ومرموش الأبرز
وزيرة التضامن تشهد توقيع «الهلال الأحمر» 6 بروتوكولات لتعزيز الشراكة المؤسسية
مصادر أمريكية: ترامب سيتخذ قرارا بشأن إيران خلال أيام
محافظات

محافظ كفر الشيخ: متابعة لحظية للمتغيرات المكانية والتصدي للبناء المخالف

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اجتماعًا لمتابعة موقف منظومة المتغيرات المكانية على مستوى المحافظة وآليات التصدي للتعديات والبناء المخالف وإزالته في المهد.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية، وعدد من القيادات التنفيذية.

خلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الحالي للمتغيرات المكانية بجميع مراكز ومدن المحافظة، ومراجعة الإجراءات المتخذة لمعاينة المواقع التي شهدت تغييرات حديثة، مع التأكيد على متابعة كل حالة بشكل منفصل لضمان إزالة أي تعديات في المهد.

شدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة التنسيق المستمر بين رؤساء المدن والمراكز والأجهزة التنفيذية والإدارات المعنية، مع تكثيف المتابعة الميدانية لرصد وإزالة أي مخالفات على أرض الواقع، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، حفاظًا على المظهر الحضاري للمحافظة وتنفيذ خطط التنمية العمرانية المستدامة.

أكد محافظ كفرالشيخ، أهمية الإزالة الفورية لأي متغيرات مكانية غير قانونية، مع الالتزام بالمعاينة والرد على نقاط المتغيرات الحديثة خلال 72 ساعة من تاريخ الرصد، وتوجيه الإدارات الهندسية وفني التنظيم باتخاذ الإجراءات القانونية فور ظهور أي مخالفة.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أن ملف المتغيرات المكانية يمثل عنصرًا محوريًا في منظومة العمل اليومي، سواء في تسهيل إجراءات تراخيص البناء للمواطنين أو إزالة المعوقات، مشددًا على التصدي الكامل للبناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ

