مصادر أمريكية: ترامب سيتخذ قرارا بشأن إيران خلال أيام
بوتين: نؤيد إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل
تحرك الفوج الثاني من القافلة الإنسانية رقم 127 عبر معبر رفح لدعم غزة
عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا
أحزان في العياط.. مصرع مدير بإدارة تعليمية ونجله في حادث مروع بالصحراوي الغربي
فيديو يوثق لحظة صادمة.. سائق ميكروباص يدهـ.ـس 3 أطفال وسيدة بسوهاج ويفر هاربًا
سكرتير عام حزب الوفد: أي خروج عن إطار المنافسة المشروعة سيتم التعامل معه بحسم
الخطوط الإثيوبية توقف رحلاتها إلى إقليم تيجراي بعد تجدد الاشتباكات
كيف نجح البنك المركزي في إحباط 4 مليارات جنيه عمليات احتيال مالي في عام؟
هاني سري الدين لـ «صدى البلد»: لن يغلق أي مقر للوفد حال فوزي برئاسة الحزب
مصر ضيف شرف.. تكريم إلهام شاهين «بمهرجان I-Film الدولي»
أكسيوس: مسئولون إسرائيليون زاروا واشنطن لمناقشة احتمال شن الولايات المتحدة ضربات على إيران
محافظات

محافظ كفر الشيخ يستعرض موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

ناقش اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025-2026، مؤكدًا تنفيذ المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد من بداية الأعمال وحتى الانتهاء منها والاعتمادات المالية المخصصة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية، وعدد من القيادات التنفيذية.

اطلع محافظ كفرالشيخ على النسب الفعلية الحالية بالخطة الاستثمارية، والتي تشمل مشروعات الكهرباء، والرصف، والكباري، وتحسين البيئة، وتدعيم الوحدات المحلية، والأمن، والإطفاء، والمرور، بالإضافة إلى مشروعات مديرية الطرق، والإدارة المركزية للموارد المائية والري، والشباب والرياضة، والتعليم، ومشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، كما ناقش الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات التي تنفذها الدولة على أرض المحافظة لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

أوضح محافظ كفرالشيخ أنه يتم متابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية وإعداد التقارير الفنية أسبوعيًا، إلى جانب المرور الميداني، مع الالتزام بالجدول الزمني وسرعة الانتهاء من الأعمال في مواعيدها، خاصة مشروعات الرصف، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تقصير.

شدد محافظ كفرالشيخ على الالتزام بمواعيد العمل والانضباط، والتعامل السريع مع مشكلات المواطنين، ورفع المخلفات والقمامة، وتجهيز الطرق، ورفع التشوينات، واستمرار حملات إزالة الإشغالات بجميع شوارع مراكز ومدن المحافظة لضمان الانضباط والسيولة المرورية، مؤكداً علي مصادرة الإشغالات المخالفة، وتحرير محاضر للمخالفين ونقل الباعة الجائلين إلى الأسواق الحضرية المطورة  بالتنسيق مع الجهات المعنية، وحظر التعدي على الطريق العام، ورفع كفاءة الخدمات والمرافق والتواصل الميداني مع المواطنين.

كلف محافظ كفرالشيخ مسؤولي مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، والصحة، والطب البيطري، والهيئة العامة لسلامة الغذاء، والوحدات المحلية، بتشديد الرقابة والمرور الميداني على المخابز والمحال التجارية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، يوميًا، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، ومتابعة الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ

