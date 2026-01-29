تكثيف أعمال النظافة بحي غرب كفر الشيخ| صور

تواصلت أعمال منظومة النظافة بحي غرب كفر الشيخ، لضمان رفع كفاءة الشوارع والمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي هذا بناءً على توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وشملت المتابعة استمرار رفع المخلفات والقمامة أولًا بأول، وانتظام سير المعدات وخطوط العمل، مع التأكيد على تواجد عمال النظافة كلٌّ في موقعه المحدد، والالتزام بخطط العمل اليومية لتحقيق السيولة المرورية والمظهر الحضاري اللائق بالحي.

كما تم التشديد على تكثيف الجهود خلال الفترات المختلفة، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، بما يسهم في الحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة، وتحقيق رضا الأهالي عن مستوى الخدمات.

جاء ذلك تحت إشراف ومتابعة محمد زكريا رئيس حي غرب كفر الشيخ، وبمشاركة عبد الخالق أبو عيد، نائب رئيس الحي للنظافة والتجميل.