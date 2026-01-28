عروس النيل تتربع على القمة.. دسوق تتصدر تقييمات مراكز ومدن كفر الشيخ

حققت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق المركز الأول على مستوى تقييمات المراكز والمدن بمحافظة كفر الشيخ، وذلك وفقاً لنتائج التقييم الرسمي الذي جرى تحت إشراف اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

معايير التقييم

واستند هذا التقييم إلى معايير دقيقة شملت كفاءة الأداء التنفيذي، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ونسب إنجاز المشروعات الميدانية، بالإضافة إلى الاستجابة السريعة للمطالب الجماهيرية وتطوير منظومة النظافة والتجميل.

ومن جانبه، وجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، الشكر والتقدير لجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، تقديراً لمتابعته المستمرة وتفانيه في العمل الميداني الذي وضع دسوق في صدارة الترتيب بين مراكز المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، والذي عقد برئاسة المحافظ، وبحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد للمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية.