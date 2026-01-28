محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة يبحثان سبل التعاون المشترك| صور

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، لبحث عدد من الملفات التعليمية والتنموية، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين المحافظة والجامعة بما يسهم في دعم العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، وبدر زيدان مدير عام الشئون القانونية وعدد من القيادات التنفيذية.

أكد محافظ كفر الشيخ، حرصه على دعم العملية التعليمية بجميع مراحلها، مشيدًا بالدور الرائد الذي تقوم به جامعة كفرالشيخ في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، باعتبارها أحد الركائز الأساسية للتنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أن الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع التعليم العالي، من خلال التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية وتطوير منظومة التعليم الجامعي بما يواكب التطورات العلمية العالمية، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لجامعة كفرالشيخ بكافة كلياتها وتخصصاتها، وتذليل أي معوقات بما يضمن توفير بيئة تعليمية متكاملة تسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة محليًا ودوليًا في المجالات كافة.