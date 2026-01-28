قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحد متابعين إبراهيم فايق: قولنا عقد سيد عبد الحفيظ كام علشان ينقلك الأخبار.. والأخير يرد: اتقي الله
شيخ الأزهر: «المذهب الأشعري» طوق نجاح لكل المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومدارسهم الفكرية
فأر يُثير الجدل في كامب نو قبل مواجهة برشلونة وكوبنهاجن
الأوقاف تعلن الخطة الدعوية المتكاملة لشهر رمضان 2026
روبيو: إجراءاتنا تجاه فنزويلا «حجر صحي» وليست احتلالًا
بنك كندا يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%
البنك المركزي الغاني يخفض سعر الفائدة الرئيسي 250 نقطة أساس
انطلاق المعسكر الإعدادي الأخير لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا
تحديث غير متوقع.. آبل تمدد عمر الأجهزة القديمة| القائمة الكاملة
الزمالك يعود من جديد ويهزم بتروجت بثنائية في الدوري
انخفاض الرؤية الأفقية.. "الأرصاد" تُحذر من أتربة عالقة وتقلبات جوية في الصعيد وسيناء
الباقة الشهرية بتخلص.. هل يوجد إنترنت بلا حدود في مصر؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة يبحثان سبل التعاون المشترك| صور

محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة
محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة
محمود زيدان

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، لبحث عدد من الملفات التعليمية والتنموية، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين المحافظة والجامعة بما يسهم في دعم العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، وبدر زيدان مدير عام الشئون القانونية وعدد من القيادات التنفيذية.

أكد محافظ كفر الشيخ، حرصه على دعم العملية التعليمية بجميع مراحلها، مشيدًا بالدور الرائد الذي تقوم به جامعة كفرالشيخ في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، باعتبارها أحد الركائز الأساسية للتنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أن الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع التعليم العالي، من خلال التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية وتطوير منظومة التعليم الجامعي بما يواكب التطورات العلمية العالمية، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لجامعة كفرالشيخ بكافة كلياتها وتخصصاتها، وتذليل أي معوقات بما يضمن توفير بيئة تعليمية متكاملة تسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة محليًا ودوليًا في المجالات كافة.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ رئيس جامعة كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سيارات ذوي الاعاقة

شروط الحصول على سيارات ذوي الإعاقة وفقا للقانون بعد تحرك النواب

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة تمهيدا لإعلانها على موقع المديرية

ترشيحاتنا

الآباء الأساقفة

دير المحرق يحتفل بالذكرى الثانية والعشرين لنياحة القمص ثاؤفيلس المحرقي

زاهى حواس

سقارة تبوح بأسرارها..حواس يكشف لوفد أسترالي تفاصيل مقبرة ابن الملك أوسر كاف

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك إبراهيم إسحق يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط

بالصور

احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة

احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة
احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة
احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان
مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان
مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

كنز صحي.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء بالليمون يوميا؟

فوائد شرب الماء بالليمون
فوائد شرب الماء بالليمون
فوائد شرب الماء بالليمون

شقيقة عبير صبرى تخطف الأنظار حولها فى أحدث ظهور لها

شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها
شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها
شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها

فيديو

محمد فؤاد

كفاية غربة وارمي التكال.. محمد فؤاد يطرح أحدث أغانيه

أسما شريف منير والشك

إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد