محافظ كفر الشيخ يستقبل وكيل صناعة الشيوخ لبحث طلبات المواطنين |صور

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم، النائب السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الجهاز التنفيذي وأعضاء البرلمان لخدمة أبناء المحافظة.

تناول اللقاء استعراض عدد من الملفات الخدمية الحيوية ومناقشة طلبات المواطنين، مع التركيز بشكل خاص على احتياجات أهالي مركز ومدينة سيدي سالم، وبحث سبل رفع كفاءة المرافق العامة وتطوير البنية التحتية في قرى سيدي سالم.

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي حرص المحافظة على فتح قنوات التواصل مع النواب للوقوف على مشكلات الشارع وحلها بشكل فوري، مشدداً على أن "المواطن هو المحور الأساسي لكافة خطط التنمية في كفر الشيخ".

من جانبه، أشاد النائب السعيد غنيم، بجهود المحافظ الميدانية وسرعة استجابته للمطالب التي تمس حياة المواطن اليومية، مؤكداً استمرار التعاون الوثيق لنقل صوت أهالي الدائرة وتلبية تطلعاتهم.