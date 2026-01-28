إطلاق اسم صبري القاضي على محور غرب مدينة كفر الشيخ.. صور

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، على تغيير اسم شارع الإسكندرية ليصبح شارع اللواء صبري القاضي، محافظ كفر الشيخ الأسبق، بمحور غرب مدينة كفر الشيخ، تقديرًا لما قدمه من جهود وخدمات للمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية.

وناقش محافظ كفر الشيخ عددًا من الملفات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين خلال جلسات مناقشات المجلس التنفيذي، مؤكدًا أن خدمة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات الهدف الأسمى للجهاز التنفيذي.