محافظ كفر الشيخ يترأس المجلس التنفيذي لمناقشة الملفات الخدمية والتنموية.. صور

ترأس اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، المجلس التنفيذي للمحافظة، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من القرارات والموضوعات التنفيذية والخدمية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة تنفيذ المشروعات بمختلف المراكز والمدن، إلى جانب استعراض آليات تسريع وتيرة التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية في المدن والقرى، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات والمصالح الحكومية، ونورا سمير، مدير إدارة المجالس، وعدد من القيادات التنفيذية.

ناقش المجلس عددًا من القرارات والموضوعات الخدمية والتنموية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى المرافق العامة والخدمات، ودفع جهود التنمية المتكاملة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تحقيق رؤية مصر 2030، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

استهل محافظ كفر الشيخ الاجتماع بتقديم التهنئة بمناسبة عيد الشرطة المصرية وقرب حلول شهر رمضان المبارك، مشيدًا بدور الشرطة المصرية والقوات المسلحة في حفظ أمن واستقرار الوطن.

أشار محافظ كفر الشيخ إلى ما تشهده المحافظة من طفرة تنموية وتقدم ملحوظ في مختلف القطاعات، مشددًا على استمرار تكريم المتفوقين ودعم النماذج المتميزة، مشيدًا بجهود قطاع الصحة والعاملين به، وحصول مستشفيتين على المركز الأول على مستوى الجمهورية في تنفيذ المبادرات الطبية، مطالبًا بمواصلة العمل وبذل المزيد لخدمة أبناء المحافظة.

هنأ محافظ كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ لحصولها على المركز الثاني في جائزة التميز الحكومي في دورتها الرابعة، موجهًا بضرورة مشاركة جميع القطاعات بالمحافظة في الدورة الخامسة من الجائزة وكافة المبادرات الوطنية، بما يعزز مكانة كفرالشيخ في الصدارة بمختلف المجالات.

استعرض محافظ كفر الشيخ، عددًا من المبادرات الجاري تنفيذها بجميع القرى والمدن والمراكز، من بينها مبادرة «كفرالشيخ للأخضر» لزيادة المسطحات الخضراء وتحسين البيئة، ومبادرة «تأهيل الطرق» لرفع كفاءة وتمهيد الطرق، ومبادرة «كفرالشيخ بتنور» لتطوير منظومة الإنارة العامة، ومبادرة «كفرالشيخ نظيفة» للارتقاء بمنظومة النظافة، ومبادرة «من التكهين إلى التشغيل» لصيانة المعدات والمركبات بدلًا من تكهينها، حفاظًا على المال العام.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن تلك المبادرات تستهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مؤكدًا أن ملفات الطرق والرصف والنظافة والإنارة تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، مع المتابعة الميدانية المستمرة والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

تابع محافظ كفر الشيخ خلال الاجتماع موقف منظومة التصالح على مخالفات البناء ونسب الإنجاز المحققة وملفات التقنين، إلى جانب التطبيق الإلكتروني الخاص بإجراءات التقنين، مشيرًا إلى تنظيم ورش عمل عملية للتقنين بما يتوافق مع القوانين واللائحة التنفيذية للقانون 168 لسنة 2025 والتي حددت شروط وإجراءات التقنين وآليات تقديم الطلبات وفقاً للمدة المحددة.

ناقش محافظ كفر الشيخ مستجدات الموجة الـ28 لإزالة التعديات، موجهاً ببذل المزيد من الجهد لتحقيق حصول المحافظة على المركز الأول بنهاية الموجة، إلى جانب متابعة منظومة المتغيرات المكانية، موجهاً الشكر لمديرية أمن كفرالشيخ والجهات والأجهزة المشاركة على جهودهم المبذولة خلال المرحلة الأولي من الموجة الـ28 لإزالة التعديات والتنسيق والتنفيذ الفوري للإزالات من المهد.

أضاف محافظ كفر الشيخ أنه تم تنظيم معارض «أهلاً رمضان» بجميع المراكز والمدن منذ بداية شهر شعبان، لتوفير السلع الأساسية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة وتخفيف الأعباء عن كاهل أهالينا.