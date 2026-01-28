تكريم المتميزين بدسوق ووكيل تعليم البحيرة الجديد في كفر الشيخ | صور

شهدت مدينة دسوق بكفر الشيخ، حفل تكريم المتميزين بمدارس وديوان عام إدارة دسوق التعليمية، والاحتفاء بتكليف الدكتور وائل عبد الباري هراس وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة.

جاء ذلك بحضور المهندس عادل النجار، عضو مجلس النواب، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، ولفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية.

وشهد الحفل تكريم الدكتور وائل عبد الباري هراس، مدير عام إدارة دسوق التعليمية سابقًا، ووكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة حاليًا، لنخبة من صناع الايجابيه بالمدارس وديوان عام إدارة دسوق التعليمية، والمعاشات؛ تقديرًا لجهودهم المخلصة وما لمسَه فيهم من إخلاص، ومحبة، واحترام، واعتزاز بالعمل متمنيا لهم استكمال تحقيق باقي الأهداف المنشودة بكل إيجابية.

وقدم هراس، خلال الحفل، عبارات الشكر والامتنان والتقدير للجميع، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، ومؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات هو ثمرة تعاون وجهد جماعي صادق.

وأعرب الحضور عن سعادتهم بتكليفه وكيلاً لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، راجين له التوفيق والسداد في منصبه الجديد.