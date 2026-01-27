قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة في عقد سلوت.. كم يبلغ الشرط الجزائي لإقالة مدرب ليفربول؟
ترامب: أجريت محادثة رائعة مع الرئيس السوري .. ودعم أمريكي لإعادة الإعمار
ربنا يشفيها .. جمال شعبان يعلق على فيديو فتاة المشرحة
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة
هتشتريها بكام بكرة؟ .. ارتفاع مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق
الإفتاء: لا يجوز سجود التلاوة بغير وضوء.. وترديد 4 أذكار في حالة عدم القيام به
نتنياهو: لن نسمح بدخول الجنود الأتراك والقطريين إلى غزة
يحتوي على كحول.. تحذير عاجل من تناول الموز البني شديد النضج
وليد صلاح الدين يكشف حقيقة رحيل محمد شريف عن الأهلي
تحذير صحي: مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني .. متى يصبح غير آمن؟
بعد ثلاثية دجلة | الإعلان عن صفقة غير متوقعة على رادار الأهلي
محافظات

صيدلة كفر الشيخ تدخل قائمة أفضل 10 كليات في تصفيات جائزة التميز الحكومي

كلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ
كلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ
محمود زيدان

أعلن الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، أن كلية الصيدلة بالجامعة جاءت ضمن أفضل عشر كليات حكومية على مستوى الجامعات المصرية، التي تأهلت إلى التصفيات النهائية لجائزة مصر للتميز الحكومي – فئة الكليات الحكومية، وذلك من بين 326 كلية حكومية مرشحة على مستوى الجمهورية، في إنجاز جديد يعكس ما حققته الكلية من تطور ملحوظ في الأداء الأكاديمي والمؤسسي.

وتوجه رئيس جامعة كفر الشيخ، بخالص الشكر والتقدير إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رعايته لجائزة مصر للتميز الحكومي، والتي تمثل إحدى الركائز الوطنية لنشر ثقافة التميز، وتحفيز المؤسسات الحكومية على تطوير أدائها وتحسين جودة خدماتها.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن هذا التأهل جاء في إطار الدعم المتواصل الذي توليه جامعة كفر الشيخ لتطبيق معايير التميز والجودة، والالتزام بتطوير منظومة العمل المؤسسي وفق أحدث النظم الإدارية والتعليمية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والبحثية المقدمة.

كما أعرب الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن تأهل كلية الصيدلة للتصفيات النهائية لجائزة مصر للتميز الحكومي يُعد تتويجًا لجهود الجامعة في ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي، والعمل الجاد على تحسين جودة الأداء في مختلف القطاعات.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هذا الإنجاز يعكس الرؤية الاستراتيجية لجامعة كفر الشيخ، التي تستهدف تعزيز التنافسية بين كلياتها، وبناء مؤسسات تعليمية قادرة على مواكبة متطلبات التنمية المستدامة، والمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، مشيدًا بالدور المتميز الذي تقوم به إدارة كلية الصيدلة وأعضاء هيئة التدريس والعاملون بها.

ومن جانبه، أعرب الدكتور رمضان الدوماني، عميد كلية الصيدلة، عن بالغ امتنانه للدعم المستمر الذي تقدمه قيادة جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم.

وأكد أن هذا التأهل هو ثمرة العمل الجماعي والتكامل بين جميع قطاعات الكلية، وسعيها الدائم لتطبيق أفضل الممارسات في مجالات التعليم والبحث العلمي والخدمات المجتمعية.

وأشار الدكتور رمضان الدوماني إلى أن كلية الصيدلة تضع ضمن أولوياتها خلال المرحلة المقبلة استكمال مسيرة التطوير المؤسسي، والعمل وفق خطة طموحة تهدف إلى تحقيق مراكز متقدمة والوصول إلى الصدارة في الدورات القادمة لجائزة مصر للتميز الحكومي، بما يليق باسم جامعة كفر الشيخ ومكانتها بين الجامعات المصرية.

ويُذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومي تُعد جائزة وطنية مرموقة تُمنح برعاية رئيس الجمهورية، وتهدف إلى دعم خطط التنمية المستدامة، وتعزيز التنافس الإيجابي، وترسيخ مبادئ وقيم التميز في مختلف مؤسسات الدولة.

كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ جامعات أخبار كفر الشيخ جامعات ومعاهد

