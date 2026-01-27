تعرف على أبرز موضوعات ومناقشات مجلس جامعة كفر الشيخ

عقد مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الدوري بقاعة المجلس، بحضور الدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، وعمداء كليات الجامعة اعضاء المجلس، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026.

استهل الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، أعمال مجلس الجامعة بتقديم التهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولقادة وضباط وجنود الشرطة المصرية، ولجموع الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة، مشيدًا بالتضحيات البطولية التي يقدمها رجال الشرطة البواسل في سبيل حفظ أمن واستقرار الوطن، ودورهم الوطني جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة في حماية مقدرات الدولة ودعم مسيرة التنمية الشاملة، مؤكدًا اعتزاز جامعة كفر الشيخ بهذه المناسبة الوطنية التي تجسد معاني الفداء والانتماء وحب الوطن.

كما أعرب الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، عن فخره بحصول جامعة كفر الشيخ على المركز الثاني في جائزة التميز الحكومي في مجال تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التزام الجامعة بدعم المرأة وتمكينها، وتكافؤ الفرص داخل المنظومة الجامعية، وتنفيذ توجهات الدولة في هذا الملف الحيوي.

ووجه الشكر للدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ السابق علي مابذله من جهد خلال فترة رئاسته في هذا الملف، وموجهًا الشكر للدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفريق العمل علي هذا الانجاز المتميز.

وأكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة أنهت كافة استعداداتها الأكاديمية والإدارية لاستقبال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026 بما يضمن انتظام الدراسة وتوفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب بمختلف الكليات.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تولي أولوية قصوى للانتهاء من أعمال تصحيح ورصد امتحانات الفصل الدراسي الأول بدقة وشفافية تامة، مشددًا على سرعة إعلان النتائج في أقرب وقت ممكن، بما يحقق مصلحة الطلاب.

وأشار الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، إلى أن جامعة كفر الشيخ تواصل دعمها لمنظومة الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي المرتبط بخطط التنمية المستدامة، بما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للابتكار المستدام، مؤكدًا أن الجامعة تسعى إلى توظيف مخرجات البحث العلمي في تقديم حلول عملية تسهم في خدمة المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني.

وفي سياق متصل، شدد رئيس جامعة كفر الشيخ، على أهمية الدور التوعوي للجامعات، موضحًا أن جامعة كفر الشيخ تعمل وفق خطة استراتيجية شاملة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تهدف إلى مواجهة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع المصري، وتعزيز قيم الولاء والانتماء، والتوعية بمخاطر المراهنات والمقامرة الإلكترونية، والدارك ويب، والتطرف الإلكتروني، وقضايا الأمن السيبراني، إلى جانب تكثيف جهود التوعية بمخاطر المخدرات والإدمان.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الأنشطة الثقافية والفنية تمثل ركيزة أساسية في بناء وعي الطلاب وصقل شخصياتهم، مؤكدًا دعم الجامعة الكامل للمسابقات الثقافية والفنية والمسرحية التي تناقش القضايا المجتمعية وتعمل على ترسيخ القيم الإيجابية داخل الحرم الجامعي، وهو الأمر الذي شهدته جامعة كفر الشيخ من خلال تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية البارزة، من بينها معرض الكتاب الذي أُقيم بمشاركة الجامعة، في إطار دعم الثقافة ونشر الوعي المعرفي بين الطلاب وأعضاء المجتمع الجامعي، وتشجيع القراءة والاطلاع.

وأشار الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، إلى أن قطاع الدراسات العليا والبحوث يشهد نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، من خلال دعم المشروعات البحثية المشتركة، وربط البحث العلمي بقضايا التنمية المستدامة واحتياجات المجتمع، فضلًا عن دعم الباحثين الشباب وتوفير بيئة بحثية محفزة تسهم في الابتكار وتحويل الأفكار البحثية إلى تطبيقات عملية.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن التكامل بين قطاعات الجامعة المختلفة، وعلى رأسها قطاع شؤون التعليم والطلاب، وقطاع الدراسات العليا والبحوث، وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يمثل ركيزة أساسية في تحقيق رسالة الجامعة، وبناء شخصية الطالب والباحث بما يتواكب مع متطلبات الجمهورية الجديدة.

وأكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، على أن جامعة كفر الشيخ ماضية بخطى ثابتة نحو تطوير العملية التعليمية، ودعم الأنشطة الطلابية، وتعزيز دورها المجتمعي، بما يحقق رسالة الجامعة ويسهم في إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.