قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: إسرائيل ما كانت لتوجد لولا أفعالي بما في ذلك الهجمات الأمريكية على إيران
تذبذب في أسعار الذهب الآن بمصر
موعد مباراة بيراميدز والجونة في الدوري المصري والقنوات الناقلة
بداية قوية وبصمة جديدة للصفقات.. الأهلي يحقق الفوز على وادي دجلة بثلاثية في الدوري
تريزيجيه يتوهج مع الأهلي.. 7 أهداف في آخر 6 مباريات بجميع البطولات
وزير خارجية لبنان: على حزب الله تسليم سلاحه طواعية
مبلغ خرافي .. مصطفى محمد يقترب من الأهلي
الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة وإسرائيل دعمتا مثيري الشغب
المنازل اختفت.. عاصفة ترابية تضرب محافظة مطروح
مفتي الجمهورية: إحياء التراث الأشعري ضرورة فكرية لمواجهة الغلو والانغلاق
ترامب: أسطول حربي أمريكي ضخم يتجه إلى الشرق الأوسط
نجم سيراميكا كليوباترا في الصدارة .. جدول ترتيب هدافي الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على أبرز موضوعات ومناقشات مجلس جامعة كفر الشيخ

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
محمود زيدان

عقد مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الدوري بقاعة المجلس، بحضور الدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، وعمداء كليات الجامعة اعضاء المجلس، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026. 

استهل الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، أعمال مجلس الجامعة بتقديم التهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولقادة وضباط وجنود الشرطة المصرية، ولجموع الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة، مشيدًا بالتضحيات البطولية التي يقدمها رجال الشرطة البواسل في سبيل حفظ أمن واستقرار الوطن، ودورهم الوطني جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة في حماية مقدرات الدولة ودعم مسيرة التنمية الشاملة، مؤكدًا اعتزاز جامعة كفر الشيخ بهذه المناسبة الوطنية التي تجسد معاني الفداء والانتماء وحب الوطن.

كما أعرب الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، عن فخره بحصول جامعة كفر الشيخ على المركز الثاني في جائزة التميز الحكومي في مجال تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التزام الجامعة بدعم المرأة وتمكينها، وتكافؤ الفرص داخل المنظومة الجامعية، وتنفيذ توجهات الدولة في هذا الملف الحيوي.

 ووجه الشكر للدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ السابق علي مابذله من جهد خلال فترة رئاسته في هذا الملف، وموجهًا الشكر للدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفريق العمل علي هذا الانجاز المتميز.

وأكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة أنهت كافة استعداداتها الأكاديمية والإدارية لاستقبال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026 بما يضمن انتظام الدراسة وتوفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب بمختلف الكليات.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تولي أولوية قصوى للانتهاء من أعمال تصحيح ورصد امتحانات الفصل الدراسي الأول بدقة وشفافية تامة، مشددًا على سرعة إعلان النتائج في أقرب وقت ممكن، بما يحقق مصلحة الطلاب.

وأشار الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، إلى أن جامعة كفر الشيخ تواصل دعمها لمنظومة الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي المرتبط بخطط التنمية المستدامة، بما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للابتكار المستدام، مؤكدًا أن الجامعة تسعى إلى توظيف مخرجات البحث العلمي في تقديم حلول عملية تسهم في خدمة المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني.

وفي سياق متصل، شدد رئيس جامعة كفر الشيخ، على أهمية الدور التوعوي للجامعات، موضحًا أن جامعة كفر الشيخ تعمل وفق خطة استراتيجية شاملة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تهدف إلى مواجهة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع المصري، وتعزيز قيم الولاء والانتماء، والتوعية بمخاطر المراهنات والمقامرة الإلكترونية، والدارك ويب، والتطرف الإلكتروني، وقضايا الأمن السيبراني، إلى جانب تكثيف جهود التوعية بمخاطر المخدرات والإدمان.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الأنشطة الثقافية والفنية تمثل ركيزة أساسية في بناء وعي الطلاب وصقل شخصياتهم، مؤكدًا دعم الجامعة الكامل للمسابقات الثقافية والفنية والمسرحية التي تناقش القضايا المجتمعية وتعمل على ترسيخ القيم الإيجابية داخل الحرم الجامعي، وهو الأمر الذي شهدته جامعة كفر الشيخ من خلال تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية البارزة، من بينها معرض الكتاب الذي أُقيم بمشاركة الجامعة، في إطار دعم الثقافة ونشر الوعي المعرفي بين الطلاب وأعضاء المجتمع الجامعي، وتشجيع القراءة والاطلاع.

وأشار الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، إلى أن قطاع الدراسات العليا والبحوث يشهد نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، من خلال دعم المشروعات البحثية المشتركة، وربط البحث العلمي بقضايا التنمية المستدامة واحتياجات المجتمع، فضلًا عن دعم الباحثين الشباب وتوفير بيئة بحثية محفزة تسهم في الابتكار وتحويل الأفكار البحثية إلى تطبيقات عملية.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن التكامل بين قطاعات الجامعة المختلفة، وعلى رأسها قطاع شؤون التعليم والطلاب، وقطاع الدراسات العليا والبحوث، وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يمثل ركيزة أساسية في تحقيق رسالة الجامعة، وبناء شخصية الطالب والباحث بما يتواكب مع متطلبات الجمهورية الجديدة.

وأكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، على أن جامعة كفر الشيخ ماضية بخطى ثابتة نحو تطوير العملية التعليمية، ودعم الأنشطة الطلابية، وتعزيز دورها المجتمعي، بما يحقق رسالة الجامعة ويسهم في إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ جامعات أخبار كفر الشيخ أخبار جامعة كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

ارشيفية

كتيبة الإعدام.. سقوط 21 مصريا وأجنبيا بحوزتهم 3 كيلو كوكايين وطائرة درون بالجيزة.. خاص

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

علاج الاكتئاب

مشروب خارق لعلاج الاكتئاب والقلق

قرص بالعجوة

طريقة عمل قرص بالعجوة والسمسم

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| ماذا تفعل مواقع التواصل بأطفالنا؟.. سر غريب يفسر رائحة الفم المزعجة

بالصور

التدخين قبل سن الـ20 خطر صامت.. دراسة تحذّر من زيادة خطر الجلطات وأمراض القلب لاحقًا

مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة
مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة
مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة

30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح

مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!

فيديو

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

المزيد