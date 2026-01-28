وكيل «تضامن النواب» يبحث مع محافظ كفر الشيخ طلبات المواطنين | صور

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم، اللواء السعيد عمارة، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بمكتبه بديوان عام المحافظة.

يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لخدمة المواطنين.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات الحيوية والخدمية التي تمس حياة المواطن في محافظة كفر الشيخ، ومناقشة عدد من طلبات وشكاوى المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أهمية التواصل المستمر بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء البرلمان للوقوف على المشكلات الواقعية وإيجاد حلول فورية لها.

جاء هذا اللقاء بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، وأحمد قائد، مدير إدارة الاتصال السياسي بديوان عام محافظة كفر الشيخ.