بعد إصلاح خط 630.. رئيس مياه كفر الشيخ يطمئن على انتظام محطة فوة| صور

أجرى المهندس أحمد الصراف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، بزيارة تفقدية إلى محطة مياه فوة، وذلك ضمن المتابعة الميدانية المستمرة للاطمئنان على انتظام التشغيل ومتابعة أعمال التشغيل والصيانة بالمحطة.

وشملت الجولة تفقد جميع أقسام المحطة، بما في ذلك الطلمبات والمروقات وكافة وحدات التشغيل، واطمأن على كفاءة الأداء وحسن سير العمل.

كما تابع رئيس الشركة، حالة خط المياه قطر 630 مم بمدينة فوة، والذي تم إصلاحه بالكامل أمس ذاتيًا بواسطة فريق صيانة الشركة، مؤكدًا على أهمية المتابعة المستمرة بعد الإصلاح لضمان استقرار الخدمة واستدامتها.

وشدد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، خلال الجولة، على صيانة المولدات، والالتزام بتعليمات الصحة والسلامة المهنية، حفاظًا على سلامة العاملين واستمرارية التشغيل بكفاءة.