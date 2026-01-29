رئيس مياه كفر الشيخ يُكرِّم فريق صيانة الشبكات | صور

كرَّم المهندس أحمد الصراف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، عددًا من فرق صيانة الشبكات التابعة للشركة بمدينة كفر الشيخ، تقديرًا لجهودهم المتميزة وما يبذلونه في التعامل مع الأعطال الطارئة، والحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشاد رئيس الشركة بروح العمل الجماعي والالتزام الذي تتحلى به فرق الصيانة، مؤكدًا أن سرعة الاستجابة وكفاءة الأداء تعكس وعي العاملين وحرصهم الدائم على مصلحة المواطن وتقليل أي معاناة قد تنتج عن الأعطال المفاجئة وحلها فى اسرع توقيت.

وأشار «الصراف» إلى أن ذلك في إطار توجه الشركة الرئيسى نحو تحسين جودة الخدمات وتقديم أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين.