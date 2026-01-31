«زراعة كفر الشيخ» تكثف جهودها خلال حملة حماية القمح من القوارض

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، فعاليات الحملة القومية لحماية محصول القمح من القوارض، التي أطلقتها وزارة الزراعة وتستمر لمدة 15 يومًا.

يأتي هذا في إطار الإجراءات الاستباقية لحماية المحاصيل الاستراتيجية، باستخدام طُعم الراكومين بمعدل 80 جرامًا في العينة، وتوزيعه على الترع والمصارف الفرعية والرئيسية المحيطة بتجمعات القمح الكبيرة بجميع الجمعيات الزراعية التابعة لمديرية الزراعة بالمحافظة، تحت إشراف المهندس فخري باز، وكيل وزارة الزراعة.

وأكد وكيل الوزارة أن هذه الحملة تستهدف معالجة بؤر الإصابة بالترع والمصارف الرئيسية والفرعية، من خلال وضع الطعوم في الثلث الأوسط من جانبي الترع والمصارف لضمان فاعلية المكافحة والحد من انتشار القوارض.

وأضاف: تهدف الحملة إلى تقديم الدعم الكامل لمزارعي القمح، وتقليل الفاقد، والحفاظ على جودة المحصول من خلال التدخل الاستباقي قبل مرحلة طرد السنابل، وحماية جميع المساحات المنزرعة بالمحصول، والحفاظ على المحاصيل الاستراتيجية بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي.

واختتم: أن الحملة تتضمن تنفيذ حملات إرشادية ميدانية لتعريف المزارعين بكيفية رصد الآفات وطرق المكافحة المثلى، إلى جانب تجهيز الطعوم وتوزيعها، وضمان وصولها إلى جميع المزارعين في التوقيتات المحددة.