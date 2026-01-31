رئيس الوزراء: مشروعات المنيا هدفها تحسين جودة حياة المواطنين

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سعادته لزيارة محافظة المنيا لافتا ان المنيا احد محافظات المرحلة الثانية للتامين الصحي الشامل ولذلك هناك حرص للانتهاء من المشروعات الصحية بالمحافظة مشيرا إلى أن عدد الاسرة في مستشفيات جامعة المنيا ١٧٠٠ سرير وسيتم إضافة ١٠٥٠ سرير اخر خلال ٢٠٢٦ وكل ذلك لتطبيق منظومة التامين الصحي الشامل.

وأضاف أنه يتم تنفيذ المستشفيات على أعلى مستوى وغرف العمليات تضاهي الموجودة على مستوى في العالم وكل هذه الخدمات نتيحها لأهالينا في الصعيد والتي لم تكن موجودة من قبل.

وأشار الي أنه تفقد عدد من المصانع بالمحافظة وكل مصنع له مجال مختلف منهم مصنع السكر صاحب الانتاجية الكبيرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر كما تم نفقد مصنعين يضمو آلاف من فرص العمل ٩٠٪؜ منهم من الفتيات والسيدات، وهناك خطط توسعات خلال عامين سيتم مضاعفة العمالة ليصل المصنع الو ٩٠٠٠ عامل.

واعرب عن سعادته بمصنع الملابس الجاهزة مشيرا الي ان اغلب منتجاتها للتصدير، وهذه رسالة مهمة عند تفقد مثل هذه المصانع للاستماع لكافة التحديات التي تواجههم والتغلب عليها.



وتابع مدبولي انه تابع مشروعات حياة كريمة اضخم مشروع يتم تنفيذه واهم مشروع لانه يمس حياة المواطنين بشكل مباشر وكل ذلك سيحسن من جودة حياة المواطنين.

وأضاف مدبولي انه في اطار توجيهات الرئيس السيسي بتحسين جودة حياة المواطنين قاطني العشوائيات فقد تم تسليم وحدات بديلة لهم اليوم، مشيرا الى انه تم تفقد عدد من المشروعات بمدينة المنيا الجديدة التي هدفها تحسين جودة حياة المواطن المصري.