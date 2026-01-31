صدمة بالأرقام… حوادث سيارات تسلا ذاتية القيادة أصبحت قاتلة

كشفت بيانات حديثة صادرة في يناير 2026 عن واقع مغاير تمامًا لما روج له إيلون ماسك بشأن سلامة سيارات الأجرة ذاتية القيادة "روبوتاكسي" (Robotaxi).

وتشير الأرقام إلى أن سيارات تسلا ذاتية القيادة تتعرض لحادث تصادم مرة كل 55,000 ميل، وهو معدل مرتفع للغاية ومقلق تمامًا عند مقارنته بالسائقين البشر؛ حيث تُشير التقديرات الرسمية إلى أن البشر يتعرضون لحوادث بمعدل مرة واحدة كل 200,000 ميل.

هذه الفجوة الكبيرة تضع تكنولوجيا القيادة الذاتية من تسلا تحت ضغط رقابي شديد، خاصة بعد تسجيل واقعة اصطدام مركبة "روبوتاكسي" بسائق دراجة هوائية رغم وجود سائق أمان في مقعد الركاب الأمامي.

انحصار الخدمة في ولاية واحدة وتبخر وعود التوسع الوطني

رغم الوعود الطموحة التي أطلقها إيلون ماسك في عام 2025 بأن خدمة "روبوتاكسي" ستغزو كافة أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الواقع في عام 2026 يظهر أن الخدمة لا تزال محصورة ومنغلقة تمامًا داخل مدينة "أوستن" بولاية تكساس فقط.

ويبدو أن الصعوبات التقنية والمخاوف المتعلقة بالسلامة قد عرقلت خطط التوسع بشكل كبير، حيث فشلت الشركة في إثبات قدرة نظامها على التعامل مع تعقيدات الطرق في المدن الأخرى.

إن بقاء الخدمة في نطاق جغرافي ضيق يعكس عدم جاهزية التكنولوجيا للمواقف المرورية المتغيرة والمفاجئة التي يواجهها السائقون يومًا.

تلقي هذه النتائج بظلال من الشك حول قدرة تسلا على تحقيق حلم "النقل الذكي" الخالي من الحوادث في القريب العاجل.

فمعدل الحوادث المرتفع يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية حول المسؤولية عند وقوع اصطدامات، كما يؤدي لتآكل ثقة الجمهور في الأنظمة الذاتية.

ومع تزايد الضغوط من الهيئة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA)، قد تواجه تسلا قرارات إجبارية بتقليص عملياتها أو فرض قيود صارمة على برمجياتها حتى تثبت وصولها لمستويات أمان تضاهي أو تتفوق على الكفاءة البشرية.