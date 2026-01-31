قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بلومبيرج: تراجع أسعار الكاكاو يخفف الضغوط عن صناع الشوكولاتة
تخفيضات كبيرة.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات
28 شهيدًا في غزة منذ صباح اليوم السبت.. مجزرة جديدة للاحتلال
الغاز يحاصر منزلًا في سوهاج.. إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بحالات اختناق
رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بني حسن الشروق بالمنيا
محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%
مقرب لرئيس وزراء الهند يقترح حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال
سويلم: محمية نيانديونغو بكيجالي نموذج للحلول القائمة على الطبيعة في الإدارة الحضرية
أهالي قرية محلة أبوعلي يودعون المطرب الشعبي طارق شحتة .. صور
بعد الاختفاء تحت الأرض.. ظهور مفاجئ للمرشد الإيراني في قبر الخميني
طعنة أنهت حلم طالب حقوق | صديقه: المشاجرة تجددت بمكالمة واستدراج
انطلاق أولمبياد المحافظات الحدودية بالوادي الجديد.. غدًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
صدمة بالأرقام… حوادث سيارات تسلا ذاتية القيادة أصبحت قاتلة

تسلا
تسلا
عزة عاطف

كشفت بيانات حديثة صادرة في يناير 2026 عن واقع مغاير تمامًا لما روج له إيلون ماسك بشأن سلامة سيارات الأجرة ذاتية القيادة "روبوتاكسي" (Robotaxi). 

وتشير الأرقام إلى أن سيارات تسلا ذاتية القيادة تتعرض لحادث تصادم مرة كل 55,000 ميل، وهو معدل مرتفع للغاية ومقلق تمامًا عند مقارنته بالسائقين البشر؛ حيث تُشير التقديرات الرسمية إلى أن البشر يتعرضون لحوادث بمعدل مرة واحدة كل 200,000 ميل. 

هذه الفجوة الكبيرة تضع تكنولوجيا القيادة الذاتية من تسلا تحت ضغط رقابي شديد، خاصة بعد تسجيل واقعة اصطدام مركبة "روبوتاكسي" بسائق دراجة هوائية رغم وجود سائق أمان في مقعد الركاب الأمامي.

انحصار الخدمة في ولاية واحدة وتبخر وعود التوسع الوطني

رغم الوعود الطموحة التي أطلقها إيلون ماسك في عام 2025 بأن خدمة "روبوتاكسي" ستغزو كافة أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الواقع في عام 2026 يظهر أن الخدمة لا تزال محصورة ومنغلقة تمامًا داخل مدينة "أوستن" بولاية تكساس فقط. 

ويبدو أن الصعوبات التقنية والمخاوف المتعلقة بالسلامة قد عرقلت خطط التوسع بشكل كبير، حيث فشلت الشركة في إثبات قدرة نظامها على التعامل مع تعقيدات الطرق في المدن الأخرى. 

إن بقاء الخدمة في نطاق جغرافي ضيق يعكس عدم جاهزية التكنولوجيا للمواقف المرورية المتغيرة والمفاجئة التي يواجهها السائقون يومًا. 

تلقي هذه النتائج بظلال من الشك حول قدرة تسلا على تحقيق حلم "النقل الذكي" الخالي من الحوادث في القريب العاجل. 

فمعدل الحوادث المرتفع يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية حول المسؤولية عند وقوع اصطدامات، كما يؤدي لتآكل ثقة الجمهور في الأنظمة الذاتية. 

ومع تزايد الضغوط من الهيئة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA)، قد تواجه تسلا قرارات إجبارية بتقليص عملياتها أو فرض قيود صارمة على برمجياتها حتى تثبت وصولها لمستويات أمان تضاهي أو تتفوق على الكفاءة البشرية.

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

جثة بالبحيرة

بسبب خلافات أسرية.. زوجة تنهي حياة زوجها بـ "مقص" في البحيرة

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية و نظيره الانجولي

مشروعات مشتركة في ممر لوبيتو..اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الأنجولي

صورة تعبيرية

لماذا انهار الذهب والفضة فجأة... وهل تعاود الصعود؟| تقرير خاص

توتر دبلوماسي بين جنوب أفريقيا والاحتلال وبطله ممثل إسرائيل

جنوب أفريقيا تطرد القائم بالأعمال الإسرائيلي.. وانتقام صهيوني في رام الله

بالصور

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

التنفيذ 75٪.. استمرار أعمال إنشاء مستشفى أبو كبير المركزي بتكلفة 800 مليون جنيه

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

