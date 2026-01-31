كتل هوائية صحراوية وأتربة ورياح.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات المقبلة

“أتربة ورياح”.. هكذا حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة .

حالة الطقس المتوقعة



كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة الحالية.

كتلة هوائية صحراوية



وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية على القناة الأولى، إن البلاد تشهد استمرار في ارتفاع قيم درجات الحرارة، نتيجة وجود كتلة هوائية صحراوية وامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأضاف أن تلك العوامل تعمل على زيادة درجات الحرارة بفارق 4 أو 5 درجات عن المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت، وتسجل درجة الحرارة 25 درجة على القاهرة الكبرى.

ولفتت إلى أن الطقس مائل للحرارة في محافظات الصعيد، ولكن مع غياب أشعة الشمس تنخفض درجة الحرارة لتصل إلى 14 أو 15 درجة، مشيرة إلى أن اجواء فترة تتأثر أيضا بتلك العوامل.

وأشارت إلى أن ارتفاع درجة الحرارة مستمرة حتى غدا، ولكن مع يوم الاتنين ستنخفض درجات الحرارة ولكن ليس بشكل ملحوظ، منوهه بأن غدا ستكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة.

تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة للفترة من اليوم السبت 31 يناير 2026 وحتى الأربعاء 4 فبراير 2026.

وأفادت الأرصاد بأن البلاد ستشهد طقسا باردا في الصباح الباكر، يتحول إلى دافئ نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يظل بارداً ليلاً.

شبورة مائية كثيفة

وحذرت الهيئة من ظهور شبورة مائية كثيفة خلال الساعات الأولى من الصباح (من 3 إلى 10 صباحا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، شمال البلاد، ووسط سيناء، بالإضافة إلى شمال الصعيد.

رياح مثيرة للأتربة



وأشارت التوقعات إلى وجود نشاط ملحوظ للرياح اعتباراً من اليوم السبت وحتى الأربعاء، حيث تشمل مناطق القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد. ونبهت الهيئة إلى أن هذه الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية.وفقاً للبيانات، تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع الطفيف مع بداية الأسبوع قبل أن تعاود الانخفاض تدريجيا:

القاهرة والوجه البحري: تسجل العظمى يومي السبت والأحد 25 درجة مئوية، لتبدأ بالانخفاض التدريجي حتى تصل إلى 21 درجة يوم الأربعاء، مع صغرى تتراوح بين 11 و16 درجة.

السواحل الشمالية:

تشهد استقرارا نسبيا في العظمى عند 24 درجة يومي السبت والأحد، ثم تنخفض لتصل إلى 20 درجة بحلول يوم الأربعاء.

جنوب الصعيد: يظل الجو شديد الدفء نهاراً، حيث تصل العظمى إلى ذروتها يوم الاثنين بـ 29 درجة مئوية، قبل أن تتراجع إلى 27 درجة يوم الأربعاء.

شمال الصعيد: تتراوح العظمى فيه ما بين 22 و27 درجة مئوية على مدار الأيام الخمسة القادمة، مع ليالٍ باردة تنخفض فيها الحرارة إلى 9 درجات مئوية.