سعر الدولار مساء اليوم 31-1-2026

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 31-1-2026 داخل السوق الرسمية لليوم الرابع على التوالي.

استقرار الدولار

وشهد سعر الدولار في مواجهة الجنيه ثباتًأ من دون أي تغيير متأثرًا بتعطل العمل في الجهاز المصرفي مساء الأربعاء الماضي وحتي ساعات متأخرة من مساء اليوم.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري نحو 46.84 جنيه للشراء و 46.98 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

وبلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46.84 جنيه للشراء و 46.94 جنيه للبيع في بنك أبوظبي التجاري.

ووصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.85 جنيه للشراء و 46.95 جنيه للبيع في بنوك " مصر، العقاري المصري العربي، المصري لتنمية الصادرات، التجاري الدولي CIB، التعمير والإسكان".

سعر الدولار في البنوك الأخري

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.86 جنيه للشراء و 46.96 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، أبوظبي الأول،ميد بنك".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.87 جنيه للشراء و 46.97 جنيه للبيع في بنوك" فيصل الإسلامي، الإسكندرية".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.88 جنيه للشراء و 46.98 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB،HSBC، قناة السويس، المصرف العربي الدولي،الأهلي الكويتي، الأهلي المصري".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.9 جنيه للشراء و 47 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.97 جنيه للشراء و 47.11 جنيه للبيع في بنوك " البركة، كريدي أجريكول".

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.03 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.02 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع في بنوك " سايب ، المصري الخليجي ، القاهرة، المصرف المتحد.