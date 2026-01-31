قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026 فى البنوك

ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدي البلد أسعار الدولار في البنوك اليوم السبت 31-1-2026
استقرار سعر الدولار
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه ثباتًا من دون تغيير

سعر الدولار في البنك المركزي
سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 46.86 جنيه للشراء و 46.96 جنيه للبيع.

وبلغ  أقل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.78 جنيه للشراء و 46.88 جنيه للبيع في بنكي " الإمارات دبي الوطني و الإسكندرية"

ووصل سعر ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46,84 جنيه للشراء و 46,88 جنيه للبيع في بنوك "العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، التعمير والإسكان، المصري لتنمية الصادرات، التجاري الدولي CIB، البركة".

سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في البنوك - صورة أرشيفية
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46,86 جنيه للشراء و 46.96 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي الأول،المصرف المتحد، ميد بنك".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.87 جنيه للشراء و46.97 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.88 جنيه للشراء و 46.98 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، قناة السويس، العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني QNB،المصرف العربي الدولي، مصر، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47 جنيه للشراء و47.1 جنيه للبيع في بنك نكست.

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية
هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية

التوقيت الأمثل لشرب الماء قبل الأكل أم بعده؟ .. استشاري تغذية يجيب| فيديو

قبل الأكل أم بعده؟ دليلك العلمي لشرب الماء الصحي
قبل الأكل أم بعده؟ دليلك العلمي لشرب الماء الصحي

ما هو السبب اللي بيخليك ثابت ولا تخس؟.. إليك حل المشكلة | فيديو

الحرمان مش حل… وده السبب اللي بيخليك ثابت ومش بتخس
الحرمان مش حل… وده السبب اللي بيخليك ثابت ومش بتخس

ازاي نعمل دايت قبل رمضان وننزل من 5 لـ 8 كيلو.. استشاري تغذية يوضح| فيديو

دايت قبل رمضان
دايت قبل رمضان

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

