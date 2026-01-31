منتخب كاب فيردي يحصد برونزية كأس أمم إفريقيا لكرة اليد بفوزه على الجزائر

نجح منتخب كاب فيردي، في حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية ، خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد المقامة حاليًا في رواندا، والتي يشارك فيها 16 منتخبًا.

وجاء تتويج كاب فيردي، بعد فوزها على منتخب الجزائر بنتيجة (29-23) في المباراة التي جمعت بينهما مؤخرًا، لتضمن بذلك موقعها على منصة التتويج.

وفي نفس البطولة، يتجه أنظار عشاق كرة اليد نحو المباراة النهائية، حيث يلتقي منتخب مصر بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال مع منتخب تونس في مواجهة مرتقبة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة النهائية اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وستكون المباراة متاحة للمشاهدة مباشرة عبر قناة أون سبورت 1.