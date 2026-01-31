مطارات مصر تشهد نشاطا مكثفا خلال ذروة الموسم السياحي الشتوي

شهدت مطارات شرم الشيخ، والغردقة، والأقصر، وأسوان، وأسيوط، وسفنكس الدولي، انتظاما ملحوظا في الحركة الجوية خلال الأسبوع الماضي، تزامنا مع ذروة الموسم السياحي الشتوي، بما يعكس ارتفاع معدلات التشغيل على الرحلات الدولية والداخلية سواء وصولا أو مغادرة.

وذلك في إطار المتابعة المستمرة لحركة التشغيل بالمطارات المصرية.

وسجل مطار الغردقة الدولي نشاطا كثيفا، حيث بلغ إجمالي عدد الرحلات 1,275 رحلة جوية، نقلت نحو 167,919 راكبا، مع تنوع واسع في الجنسيات الوافدة، أبرزها الروسية، والبولندية، والتركية، والألمانية، والبلجيكية، والسويدية، بما يؤكد مكانة الغردقة كأحد أهم المقاصد السياحية الشاطئية خلال موسم الشتاء.

كما سجل مطار شرم الشيخ الدولي 1,033 رحلة جوية، بإجمالي حركة ركاب بلغت 156,117 راكبا، مع تصدر جنسيات الروس، والإيطاليين، والإنجليز، والبولنديين، والكازاخستانيين لقائمة الجنسيات الأكثر ترددا على المطار، استمرارا للحركة النشطة التي يشهدها خلال الموسم السياحي الشتوي.

وفي إطار تنامي حركة السياحة الثقافية، استقبل مطار الأقصر الدولي 357 رحلة جوية، نقلت 39,471 راكبا، قادمين من وجهات متعددة شملت القاهرة، والكويت، وفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، وتركيا، وإنجلترا، وألمانيا، واليونان، بما يعكس الإقبال المتزايد على المقاصد الأثرية المصرية.

وسجل مطار أسوان الدولي 296 رحلة جوية، بإجمالي 32,874 راكبا، مع تصدر الجنسية الإسبانية لقائمة الجنسيات الوافدة، في ظل إستمرار الحركة السياحية إلى جنوب الصعيد.

كما سجل مطار أسيوط الدولي 189 رحلة جوية، نقلت نحو 28,307 ركاب، على خطوط ربط مع السعودية، وسلطنة عمان، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، دعما لحركة السفر وربط محافظات الصعيد بشبكة الطيران الإقليمية.

في سياق متصل، حقق مطار سفنكس الدولي معدلات تشغيل مستقرة، مسجلا 143 رحلة جوية نقلت نحو 19,500 راكب، على خطوط ربط مباشرة مع دبي، ميلان، مسقط، جدة، ولوتن، بما يعزز دوره كبوابة جوية حديثة تدعم حركة السفر الدولية.

ويعكس هذا الأداء كفاءة منظومة التشغيل بالمطارات المصرية، في ضوء المتابعة المستمرة من وزارة الطيران المدني، والتنسيق بين مختلف الجهات العاملة بالمطارات، إلى جانب جهود فرق العلاقات العامة في تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم للركاب، بما يواكب متطلبات ذروة الموسم السياحي الشتوي، مع الإلتزام الكامل بأعلى معايير السلامة والأمن وجودة الخدمات.