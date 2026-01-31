قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21
كتل هوائية صحراوية وأتربة ورياح.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات المقبلة
رئيس الوزراء يفتتح أول فنادق بجامعة المنيا
مصر: انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار بغزة تهدد المسار السياسي
رفض يشترى لها علبة سجاير .. والدة قتيل البحيرة تفجر مفاجأة بشأن الزوجة المتهمة
بالأسماء ورقم الجلوس .. محافظ الغربية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 87.27%
صحة غزة: استشهاد 31 شخصاً في هجمات الجيش الاحتلال على القطاع
إلغاء فترات التوقف لشرب المياه في المسابقات المحلية
لأول مرة.. محمد صلاح وهالاند بين كبار دافعي الضرائب في بريطانيا
دوري أبطال أفريقيا.. ديانج يتعادل لـ الأهلي أمام يانج أفريكانز بالدقيقة 60
رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا
وزير الخارجية يلتقي بممثلي منظمات ومكاتب الاتحاد الأفريقي في مصر
أخبار البلد

مطارات مصر تشهد نشاطا مكثفا خلال ذروة الموسم السياحي الشتوي

المطارات المصرية
المطارات المصرية

شهدت مطارات شرم الشيخ، والغردقة، والأقصر، وأسوان، وأسيوط، وسفنكس الدولي، انتظاما ملحوظا في الحركة الجوية خلال الأسبوع الماضي، تزامنا مع ذروة الموسم السياحي الشتوي، بما يعكس ارتفاع معدلات التشغيل على الرحلات الدولية والداخلية سواء وصولا أو مغادرة.

وذلك في إطار المتابعة المستمرة لحركة التشغيل بالمطارات المصرية.

وسجل مطار الغردقة الدولي نشاطا كثيفا، حيث بلغ إجمالي عدد الرحلات 1,275 رحلة جوية، نقلت نحو 167,919 راكبا، مع تنوع واسع في الجنسيات الوافدة، أبرزها الروسية، والبولندية، والتركية، والألمانية، والبلجيكية، والسويدية، بما يؤكد مكانة الغردقة كأحد أهم المقاصد السياحية الشاطئية خلال موسم الشتاء.

كما سجل مطار شرم الشيخ الدولي 1,033 رحلة جوية، بإجمالي حركة ركاب بلغت 156,117 راكبا، مع تصدر جنسيات الروس، والإيطاليين، والإنجليز، والبولنديين، والكازاخستانيين لقائمة الجنسيات الأكثر ترددا على المطار، استمرارا للحركة النشطة التي يشهدها خلال الموسم السياحي الشتوي.

وفي إطار تنامي حركة السياحة الثقافية، استقبل مطار الأقصر الدولي 357 رحلة جوية، نقلت 39,471 راكبا، قادمين من وجهات متعددة شملت القاهرة، والكويت، وفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، وتركيا، وإنجلترا، وألمانيا، واليونان، بما يعكس الإقبال المتزايد على المقاصد الأثرية المصرية.

وسجل مطار أسوان الدولي 296 رحلة جوية، بإجمالي 32,874 راكبا، مع تصدر الجنسية الإسبانية لقائمة الجنسيات الوافدة، في ظل إستمرار الحركة السياحية إلى جنوب الصعيد.

كما سجل مطار أسيوط الدولي 189 رحلة جوية، نقلت نحو 28,307 ركاب، على خطوط ربط مع السعودية، وسلطنة عمان، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، دعما لحركة السفر وربط محافظات الصعيد بشبكة الطيران الإقليمية.

في سياق متصل، حقق مطار سفنكس الدولي معدلات تشغيل مستقرة، مسجلا 143 رحلة جوية نقلت نحو 19,500 راكب، على خطوط ربط مباشرة مع دبي، ميلان، مسقط، جدة، ولوتن، بما يعزز دوره كبوابة جوية حديثة تدعم حركة السفر الدولية.

ويعكس هذا الأداء كفاءة منظومة التشغيل بالمطارات المصرية، في ضوء المتابعة المستمرة من وزارة الطيران المدني، والتنسيق بين مختلف الجهات العاملة بالمطارات، إلى جانب جهود فرق العلاقات العامة في تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم للركاب، بما يواكب متطلبات ذروة الموسم السياحي الشتوي، مع الإلتزام الكامل بأعلى معايير السلامة والأمن وجودة الخدمات.

المطارات المصرية مطار شرم الشيخ مطار أسوان الدولي مطار الغردقة الدولي

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

صورة ارشيفية

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| برنامج تجسس غامض يستغل واتساب لاختراق هواتف أندرويد.. خطوات تحويل الصور لفيديو متكلم بالذكاء الاصطناعي

هيونداي

اختبار واحد فقط يطيح بمبيعات أشهر سيارات هيونداي

تسلا

صدمة بالأرقام… حوادث سيارات تسلا ذاتية القيادة أصبحت قاتلة

فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا

طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟

محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف طريق الإبراهيمية الدائرى وبتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

