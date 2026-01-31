قدم كفنه وغدروا بيه.. تفاصيل مثيرة في مقتل موظف البدرشين

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل مقتل موظف وإصابة ٢ آخرين رميا بالرصاص في قرية العزيزية بمدينة البدرشين.

وتبين من الفحص والتحري أن المجني عليه توجد بينه وبين آخرين خصومة ثأرية وتم عقد جلسة صلح و"قدم كفنه" الشهر لهم الماضي حتى أطلق عليه النيران أمس.

وتفحص الأجهزة الأمنية كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، والاستماع لأقوال شهود العيان للوقوف على تفاصيل الحادث وتحديد هوية المتهم.

تلقى مركز شرطة البدرشين إشارة من غرفة عمليات النجدة بتعرض أحد الأشخاص لإطلاق نار داخل قرية العزيزية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين إصابة ٣ أشخاص بطلقات نارية وتبين مصرع أحدهم ويصارع الآخرين الموت، تم إيداع جثة المجني عليه ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق وإيداع المصابين غرفة الرعاية المركزة.

وبإجراء التحريات الأولية، تبين أن المجني عليه كانت تربطه خلافات سابقة مع أطراف أخرى بالقرية، جرى إنهاؤها بالتصالح في وقت سابق، إلا أنه تعرض لإطلاق نار مفاجئ أودى بحياته في الحال، فيما باشرت الأجهزة الأمنية سماع أقوال شهود العيان، مع فحص كاميرات المراقبة لرصد خط سير مرتكب الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.