سقوط سيارة ربع نقل في ترعة المريوطية بالبدرشين

سقطت سيارة ربع نقل بترعة المريوطية في البدرشين، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سقوط سيارة بترعة المريوطية، بمنطقة كوبري أبو صير في البدرشين، وانتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين من خلال الفحص أن سيارة ربع نقل، اختلت عجلة القيادة من يد السائق، ما أدى إلى انحرافها عن الطريق، وانقلابها بترعة المريوطية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وانتشال السيارة، والاستماع لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات الحادث.