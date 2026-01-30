قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ويجز ينفي شائعات اعتزاله الغناء.. ماذا قال؟
بولاية قوجا إيلي.. انفجار يضرب مصفاة نفط تركية
ستارمر يتحدى ترامب ويسعى لتعزيز علاقات بريطانيا مع الصين
الأرصاد تحذر من نشاط للرياح ورمال مثيرة للأتربة حتى منتصف الأسبوع المقبل
إيران.. القبض على 115 من متزعمي وعناصر أعمال الشغب المسلح
720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة
كتل هوائية صحراوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم
وصول اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد لمقر الاقتراع
الخارجية الروسية: ألمانيا أساءت إلى سمعتها كوسيط نزيه
منتجي الدواجن: نصدر لـ 8 دول أفريقية.. وطبق البيض انخفض 50 جنيها
موعد ليلة النصف من شعبان.. حكم صيامها وقيام ليلها
حوادث

قرار بشأن قواد و 4 فتيات أداروا بيتا مشبوها لممارسة الحرام في بولاق

المتهمون
المتهمون
ندى سويفى

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية حبس مسجل خطر و ٤ سيدات استغلهم المتهم  في أعمال الدعارة داخل عقار بمنطقة بولاق الدكرور ٤ أيام على ذمة التحقيقات. 

وطلبت النيابة تحريات مباحث الآداب حول الواقعة وواجهت المتهمين (رجل و4 سيدات) بالاتهامات المنسوبة إليهم والمحادثات الهاتفية المتبادلة بينهم والتي تثبت اتفاق المتهم الرئيسي مع راغبي المتعة الحرام على السهرات المحرمة والمقابل المادي لكل فتاة من المتهمات.

وكشفت مباحث الآداب عن عقار مشبوه في منطقة بولاق الدكرور بعد ورود معلومات عن تردد رجال مختلفين على العقار ووجود سيدات بداخله لممارسة الرذيلة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" بإستئجار أحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وإستغلاله فى إستقطاب الفتيات والسيدات وممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه  وأمكن ضبط المذكور وبصحبته 4 سيدات، وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة العامة الجيزة الدعارة بولاق الدكرور

الذهب

سعره مش هينزل | شعبة الذهب تعلن خبرا صادما عن المعدن الأصفر

سعر الذهب

يلامس الـ 8000 جنيه .. توقعات برلمانية بارتفاع أسعار الذهب

حسام حسن

حسام حسن يدرس استبعاد إمام عاشور من معسكر المنتخب

طارق السيد

تزامنا مع أزمه إمام عاشور.. طارق السيد يفجر مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي عن نجمي الفريق

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

امام عاشور

في الجونة .. مهيب يكشف المستور بأزمة إمام عاشور مع الأهلي

شوبير

شوبير: إذا لم يحضر إمام عاشور التدريبات اليوم تنتهي مسيرته مع الأهلي

سعر الذهب

أقل سعر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو

نائب وزير الخارجية الأمريكي يزور الأهرامات والمتحف المصري الكبير| فيديو

دونالد ترامب

ترامب: سأعلن الأسبوع المقبل عن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد

جيش الاحتلال

خرجوا من تحت الأرض .. جيش الإحتلال يقتل عددا من أفراد المقاومة في منطقة رفح

بالصور

إيران.. 3 شروط أمريكية قبل اندلاع الحرب

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

وصفات طبيعية لتجديد خلايا البشرة

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

