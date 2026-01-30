كواليس مصرع طفل سقط في بالوعة صرف صحي بأكتوبر

تباشر النيابة المختصة التحقيق في مصرع طفل سقط في بالوعة صرف صحي بمدينة ٦ أكتوبر.

انتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل وتحديد أسباب الوفاة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على كيفية وقوع الطفل في البالوعة.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بسقوط طفل داخل بالوعة صرف صحي بحي الأشجار في مدينة ٦ أكتوبر، انتقلت على الفور قوة أمنية وسيارة من قوات الانقاذ البري التابعة للحماية المدنية.

نجحت القوات في انتشال جثة الطفل وتم إيداعها ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.