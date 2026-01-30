قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

تسليم مستريح السيارات لمصر .. من هو أمير الهلالي نصاب الـ 2 مليار؟

إسلام دياب

جاء تسليم مستريح السيارات لمصر بعد القبض عليه ليثير التساؤل حول من هو أمير الهلالي الذى نصب على المواطنين بـ2 مليار؟..

 ونجيب في هذا التقرير عن  هذا التساؤل   ..

اشتهر أمير الهلالي في سوق السيارات بمصر، رجل أعمال، ورئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات في غرفة القاهرة التجارية، يتحدث بلغة الأرقام والاستيراد، ويقدّم نفسه بوصفه حلقة الوصل الآمنة بين المواطن والسيارة المستوردة من الخارج، ولكنه كان يخفي حقيقة النصب عن الجميع..

ألقت السلطات الإماراتية القبض على أمير هلالي، الشهير بـ«مستريح السيارات»، بعد ملاحقته دوليًا، قبل أن يتم تسليمه إلى مصر عبر قنوات التعاون القضائي الدولي.

التحقيقات كشفت أن المتهم أوهم مئات المواطنين بقدرته على استيراد سيارات بأسعار تنافسية، مستندًا إلى صفته الرسمية وموقعه داخل كيان تجاري معترف به، وجمع من ضحاياه ما يقارب 2 مليار جنيه مصري، قبل أن يختفي خارج البلاد.

بدأت النيابة العامة، عبر إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، في تتبع مسار الهروب، تم إعداد أمر قبض دولي، وتقديم طلب تسليم رسمي، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة في دولة الإمارات، وبمشاركة الإنتربول المصري، لتنتهي رحلة الهروب بعودة المتهم إلى البلاد.

وفي إطار تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ، وبناءً على توجيهات المستشار النائب العام، تولّت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد المتهم الهارب خارج البلاد.

وقد قامت الإدارة بإعداد أمر قبض دولي، والتقدم بطلب التسليم عبر قنوات التعاون القضائي الدولي، مع التنسيق المستمر مع الجهات الأجنبية المختصة، ما أسفر عن نجاح عملية الاسترداد بالتنسيق مع الإنتربول المصري، وتسليم المتهم وعرضه على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

