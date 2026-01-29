قواد و4 فتيات ليل.. كواليس الكشف عن البيت المشبوه في بولاق الدكرور

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في استغلال مسجل خطر للسيدات والفتيات في أعمال الدعارة داخل عقار بمنطقة بولاق الدكرور.

وطلبت النيابة تحريات مباحث الآداب حول الواقعة، وواجهت المتهمين (رجل و4 سيدات) بالاتهامات المنسوبة إليهم والمحادثات الهاتفية المتبادلة بينهم، والتي تثبت اتفاق المتهم الرئيسي مع راغبي المتعة الحرام على السهرات المحرمة والمقابل المادي لكل فتاة من المتهمات.

وكشفت مباحث الآداب عن عقار مشبوه في منطقة بولاق الدكرور بعد ورود معلومات عن تردد رجال مختلفين على العقار ووجود سيدات بداخله لممارسة الرذيلة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" باستئجار أحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، واستغلاله فى استقطاب الفتيات والسيدات وممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العقار المشار إليه، وأمكن ضبط المذكور وبصحبته 4 سيدات، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.