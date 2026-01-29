قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عودة الفرعون للأضواء.. هدف عالمي لصلاح يقود ليفربول لفوز ساحق ويقترب من أرقام قياسية
موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا
خلال زيارة رسمية لروما.. وزير الداخلية يبحث تعزيز التعاون الأمني مع إيطاليا
مشتريات المصريين من الذهب تتخطى 45 طنا خلال 2025
إمام عاشور يغيب عن بعثة الأهلي المسافرة لتنزانيا
طلب إحاطة من النائب حازم حمادي لسرعة إنشاء جامعة سوهاج التكنولوجية
الطريق إلى المونديال يبدأ بالشباب.. حسام حسن يوسع دائرة الاختيارات |تفاصيل
برعاية الرئيس السيسي وحضور الإمام الأكبر.. الأزهر يعقد مؤتمرا دوليا لدعم حقوق المرأة
ألمانيا تدعو لعقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا
مستقبل النادي أهم.. «شوبير» يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي
روسيا تدعو جميع أطراف الأزمة الإيرانية لضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قواد و4 فتيات ليل.. كواليس الكشف عن البيت المشبوه في بولاق الدكرور

المتهمون
المتهمون
ندى سويفى

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في استغلال مسجل خطر للسيدات والفتيات في أعمال الدعارة داخل عقار بمنطقة بولاق الدكرور.

وطلبت النيابة تحريات مباحث الآداب حول الواقعة، وواجهت المتهمين (رجل و4 سيدات) بالاتهامات المنسوبة إليهم والمحادثات الهاتفية المتبادلة بينهم، والتي تثبت اتفاق المتهم الرئيسي مع راغبي المتعة الحرام على السهرات المحرمة والمقابل المادي لكل فتاة من المتهمات. 

وكشفت مباحث الآداب عن عقار مشبوه في منطقة بولاق الدكرور بعد ورود معلومات عن تردد رجال مختلفين على العقار ووجود سيدات بداخله لممارسة الرذيلة. 

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" باستئجار أحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، واستغلاله فى استقطاب الفتيات والسيدات وممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العقار المشار إليه،  وأمكن ضبط المذكور وبصحبته 4 سيدات، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

البيت المشبوه بولاق الدكرور قواد و4 فتيات ليل النيابة العامة الدعارة مباحث الآداب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

مسرح الجريمة

انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر

محمد صلاح

قذيفة صلاح تنهي الصيام وتكتب التاريخ.. الفرعون يتفوق على إبراهيموفيتش وشيفتشينكو

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

المغرب والسنغال

رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

ياميش رمضان

قائمة أسعار ياميش رمضان في المجمعات الاستهلاكية

رئيس شعبة الذهب

رئيس شعبة الذهب: نمو الطلب العالمي 84% يدعم استمرار الصعود خلال 2026

السلع التموينية

التموين تطلق 146 شادرًا لطرح السلع وياميش رمضان بتخفيضات 25%

بالصور

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده

لمرضى القولون العصبي.. خطوات لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات

القولون
القولون
القولون

فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

(أمل حجازي والحجاب)

مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد