الأمن يداهم شقة تدار لممارسة الأعمال المنافية للآداب فى بولاق الدكرور

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإستغلال الفتيات والسيدات فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بإستئجار أحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وإستغلاله فى إستقطاب الفتيات والسيدات وممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط المذكور وبصحبته (4 سيدات) ، وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





