حوادث

بدء إزالة كوبري السيدة عائشة.. الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة

اللواء احمد هشام الخبير المروري
اللواء احمد هشام الخبير المروري
ندى سويفى

كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، عن تفاصيل الحالة المرورية خلال الفترة الصباحية ليوم الجمعة، مشيرًا إلى أن الشوارع تشهد سيولة مرورية ملحوظة على أغلب المحاور والميادين الرئيسية، تزامنًا مع عطلة نهاية الأسبوع.

الحالة المرورية اليوم الجمعة

وأوضح الخبير المروري أن يوم الجمعة يُعد إجازة رسمية، وعلى رأسها المصالح الشرطية التي يتردد عليها المواطنون، وخاصة وحدات التراخيص.

كما تزامن ذلك مع استمرار إجازة منتصف العام الدراسي للمدارس والجامعات، ما أسهم في انخفاض الكثافات المرورية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأشار اللواء أحمد هشام، إلى أن معظم الطرق والمحاور الرئيسية شهدت كثافات خفيفة جدًا، مع حالة من شبه السيولة المرورية، في ظل انتشار أمني ومروري مكثف على مدار اليوم، بالتنسيق الكامل والمستمر بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرف عمليات إدارات المرور بمحافظات القاهرة الكبرى، لمتابعة الحالة المرورية على الطرق السريعة، سواء الصحراوية أو الزراعية، خاصة مع حركة السفر من وإلى المحافظات لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع الأهل والأقارب، والتي امتدت منذ يوم الخميس الماضي بالتزامن مع إجازة عيد الشرطة الـ74.

وأضاف أن جميع مناطق الأعمال شهدت تعزيزًا للخدمات المرورية، مع وضع لوحات إرشادية وعلامات تنظيمية لتوجيه قائدي السيارات إلى الطرق والمحاور البديلة، والابتعاد عن مناطق الأعمال، مشيرًا إلى الغلق الكلي للسطح العلوي لكوبري مصر للطيران في اتجاه شارع المرغني، بسبب أعمال التطوير ورفع الكفاءة.

كما تم تعزيز الخدمات المرورية بمحيط المنشآت الحيوية والهامة، والمناطق التجارية والدينية، والمنشآت الفندقية والسياحية، إلى جانب المناطق الترفيهية وحدائق عامة وحدائق خاصة، لمنع المواقف العشوائية وتوجيه السيارات إلى ساحات الانتظار البديلة. وشهد طريق النيل في الاتجاهين ومناطق وسط المدينة تعزيزًا أمنيًا ومروريًا ملحوظًا، مع انتشار الأوناش لمنع الانتظار في الصف الأول نهائيًا.

وأكد الخبير المروري استمرار متابعة الحالة المرورية أعلى الكباري، إلى جانب تعزيز الخدمات المرورية على الطرق السريعة بكاميرات المراقبة والرادارات، لضبط السرعات والتأكد من التزام قائدي المركبات بقواعد المرور، خاصة على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، والذي يشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة في بعض القطاعات.

وأوضح اللواء أحمد هشام، أن الساعات الأولى من صباح اليوم شهدت بدء أعمال إزالة كوبري السيدة عائشة بميدان السيدة عائشة، تمهيدًا لتحويل المنطقة إلى ساحة خضراء وممشى سياحي يخدم المواطنين والسائحين، ضمن خطة تطوير القاهرة التاريخية. وتم تحويل حركة السير إلى محور صلاح سالم الجديد، الذي يمتد من منطقة القلعة وحتى محور الحضارات وكورنيش النيل والطريق الدائري.

وأشار إلى تخصيص ثلاث مطالع ومنازل مرورية للقادمين من القلعة وصلاح سالم؛ الأولى في اتجاه سوق الحمام ومديرية أمن السيدة عائشة، والثانية في اتجاه متحف الحضارات مباشرة دون تحويلات، والثالثة في اتجاه نادي الأبطال ومنطقة مصر القديمة وضواحيها، مع توفير لوحات إرشادية وعلامات تنظيمية واضحة بالمواقع المختلفة، إلى جانب كاميرات مراقبة لمتابعة حركة السير.

واختتم الخبير المروري تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحملات المرورية المكثفة على جميع أنواع المخالفات، لتحقيق الانضباط المروري الكامل والحفاظ على سلامة المواطنين في مختلف شوارع ومحاور الجمهورية.

كوبري السيدة عائشة إزالة كوبري السيدة عائشة الكثافات المرورية الحالة المرورية

