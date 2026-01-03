محافظ القاهرة يتابع ترميم سور مجرى العيون وتطوير منطقة السيدة عائشة

أجرى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم السبت، جولة تفقدية؛ لمتابعة أعمال الترميم الجارية بسور مجرى العيون والمناطق المحيطة به، إلى جانب ميدان السيدة عائشة ومحور صلاح سالم البديل.

يأتي ذلك، في إطار الجهود المبذولة لرفع كفاءة المنطقة، ضمن خطة إعادة تطوير منطقة السيدة عائشة، وفي سياق أعمال تطوير القاهرة التاريخية.

وأكد محافظ القاهرة أن الأعمال الجارية تستهدف تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية متكاملة، تسهم في الربط بين مجمع الأديان وسور مجرى العيون ومنطقة مساجد آل البيت، فضلًا عن قربها من منطقة تلال الفسطاط، بما يعزز من القيمة الحضارية والسياحية للمنطقة.

رافق المحافظ خلال الجولة، المهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة، لمتابعة معدلات التنفيذ والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المقررة وجودة الأعمال المنفذة.