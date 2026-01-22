غلق شارع الهرم وتحويلات مرورية جديدة .. تعرف على الطرق البديلة

استعرض اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، اليوم الخميس 22 يناير 2025.



وأوضح اللواء أحمد هشام، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن أبرز الإغلاقات تتمثل في الغلق الكلي بشارع الهرم في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة إلى المنطقة الأثرية، بسبب أعمال إنشاء محطة مترو الأنفاق «المطبعة»، مع تحويل الحركة إلى شوارع أحمد كامل وترعة الزمر، إضافة إلى غلق جزئي للقادم من ميدان الرماية باتجاه نفق الهرم، وتحويل السير إلى شارعي الملك فيصل وترسا.



وأشار إلى وجود غلق جزئي بتقاطع شارع العروبة مع شارع أبو بكر الصديق بحي النزهة، نتيجة أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق وزيادة عدد الحارات، فضلًا عن انتهاء غلق شارع 26 يوليو ومحور الشهيد بعد الانتهاء من الأعمال وفتح الطريق بالكامل أمام الحركة المرورية.



كما لفت إلى استمرار بعض الإغلاقات الجزئية بمحيط محطات المونوريل بشرق القاهرة لتنظيم الانتظار ومنع التكدسات.



وأكد الخبير المروري أن هناك طرقًا بديلة متعددة، خاصة في محافظة الجيزة، من بينها محاور الملك فيصل، ترعة الزمر، أحمد كامل، ترسا، عمرو بن العاص، أنور السادات، وكوبري خاتم المرسلين، إضافة إلى تحويلات مرورية واضحة بمنطقة 26 يوليو، مع وجود لوحات إرشادية وخدمات مرورية مكثفة قبل مناطق الأعمال.



