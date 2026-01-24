مصرع طفلة صدمها قطار أثناء عبورها السكة الحديد في البدرشين

توفيت طفلة اليوم السبت، إثر تعرضها لحادث مأساوي في إحدى قرى مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، بعد أن صدمها قطار أثناء عبورها السكة الحديد.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث دهس، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص والتحريات تبين أن الطفلة (جرى تحديد هويتها) كانت تعبر السكة الحديد، فدهسها قطار، ما أسفر عن مصرعها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

وقامت الجهات المعنية بنقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتم الاستماع لأقوال شهود العيان لتحديد ملابسات الحادث، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.