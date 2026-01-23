الريحة طلعت .. العثور على جثة متحللة داخل شقه بمطروح

عثرت الاجهزة الامنية بمطروح على جثة رجل في حالة تحلل وتعفن ، داخل مسكنه بحي الشروق بالكيلو 7 بمدينة مرسى مطروح.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بالكيلو 7 بمدينة مرسي مطروح وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين وجود جثة لشخص يبلغ من العمر 38 عامًا، في حالة تحلل ، وان الرائحة الكريهة الصادرة من الشقة لفتت انتباه قاطنى العمارة فقاموا بالاغ الاجهزة المعنية .

تم تحرير المحضر اللازم ونقل الجثمان لمستشفى مطروح العام تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة بمطروح .