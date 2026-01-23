قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذكار الصباح مكتوبة.. حصن نفسك وبيتك وأولادك وقوي صلتك بالله الآن
وزير الدفاع لـ الداخلية: نعتز بالدور الوطني لرجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية
وظائف خالية بالإنتاج الحربي.. قدم الآن
سيول وبرد وأتربة .. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الجمعة
بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد
وفاة والد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم
مصر في قلب دافوس.. رسائل الرئيس السيسي لصناع القرار الاقتصادي
العمل توصي بغلق 36 منشآة وإجراءات قانونية ضد 56 آخرى لمخالفة القانون
منذ السبت الماضي.. العثور على جثث ركاب الطائرة المفقودة في إندونيسيا
138 ألف طن بضائع.. ميناء دمياط يستقبل أكبر حمولة في تاريخه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الريحة طلعت .. العثور على جثة متحللة داخل شقه بمطروح

مستشفى مطروح العام
مستشفى مطروح العام
ايمن محمود

 عثرت الاجهزة الامنية  بمطروح  على جثة رجل في حالة تحلل وتعفن ، داخل مسكنه بحي الشروق  بالكيلو 7 بمدينة مرسى مطروح.

 تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بالكيلو 7  بمدينة مرسي مطروح وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص  تبين وجود جثة لشخص يبلغ من العمر 38 عامًا، في حالة تحلل ، وان الرائحة الكريهة الصادرة من الشقة  لفتت انتباه قاطنى العمارة فقاموا بالاغ الاجهزة المعنية .

تم تحرير المحضر اللازم ونقل الجثمان لمستشفى مطروح العام  تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة بمطروح .

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح جثة هامدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

عودة الفاخوري

سيارة خاصة وتعليم جامعي.. شروط عودة الفاخوري تحدد وجهته بين الأهلي وبيراميدز

شوبير

بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي

إمام عاشور

مفاجأة بشأن العرض الأمريكي لضم إمام عاشور وموقف الأهلي

عودة الفاخوري

الأهلي 10%.. أمير هشام يعلن مفاجأة بشأن صفقة عودة الفاخوري

محمد صلاح

بمشاركة منتخب مصر.. قطر تستعد لحدث كروي عالمي في 2026

حمزة عبد الكريم

برشلونة ينجح في حسم صفقة حمزة عبد الكريم

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

ترشيحاتنا

مساعدات الضمان الإجتماعي

مخالفات تؤدي لوقف مساعدات الضمان الاجتماعي | احذرها

النائب مدحت الكمار

مدحت الكمار: قمة السيسي وترامب عكست التزام مصر بدعم الاستقرار الإقليمي والعلاقات المتينة مع واشنطن

البنك المركزي

عقوبات شديدة للغش أو التدليس في الائتمان المصرفي بالقانون

فيديو

رمال

رمال وأتربة.. الأرصاد توجه تحذير عاجل لسكان هذه المناطق

صورة ارشيفية

استشاري مناعة: فيتامين «د» لا يقل أهمية عن «سي» في الوقاية من نزلات البرد شتاءً

صورة ارشيفية

تحذير رسمي من شعبة الذهب: لا تشتروا المشغولات من مصادر مجهولة

الكلاب

خلاف فقهي بشأن تصدير الكلاب للدول التي تأكلها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد