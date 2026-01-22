قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جابوه من البيت.. معلم وعاملة ينقذان تلميذا من الرسوب في الامتحان بالقليوبية
مدبولي: التوسع في مشروعات الإنتاج المحلي من المواد البترولية وتوفير الفرص الاستثمارية
ترامب: التهديدات لأوروبا والشرق الأوسط وغيرهما بدأت تخمد
ترامب: نشكر الدول التي قبلت الانضمام إلى مجلس السلام
شبكة بريكس: الهند تدشن قوارب تعمل بالطاقة الشمسية لتعزيز السياحة البيئية
ترامب: مجلس السلام سيكون منصة قوية للتعاون الدولي
ترامب: تمكنا من القضاء على القدرات النووية لإيران
شوبير: جماهير الزمالك مثال للدعم الحقيقي في الأوقات الصعبة
الشخص بيعيش مرتين في حياته.. استشاري نفسي يوضح
الوزراء: مصر تخطو خطوات متقدمة في جودة التعليم وبناء مهارات المستقبل
محافظ أسوان: لجنة لفحص امتحاني الدراسات والعلوم للشهادة الإعدادية
العكلوك: آن الأوان لتحويل التضامن مع فلسطين إلى إجراءات اقتصادية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

اليوم.. انطلاق معرض «كنوز مطروح» لبيع التمور والمنتجات البيئية بالقاهرة

تمور مطروح
تمور مطروح
ايمن محمود

ينطلق اليوم، الخميس، من حديقة الحرية بالزمالك، بمحافظة القاهرة، معرض «كنوز مطروح – هدية مطروح لكل المحافظات»، بمشاركة كبرى شركات ومنتجي التمور والحرف اليدوية بمحافظة مطروح، والذى يستمر حتى 25 يناير  تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أنه والدكتور  إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، سيشاركان فى افتتاح معرض «كنوز مطروح»، مشيرًا إلى أن المعرض يهدف إلى إبراز المنتجات البيئية والمشغولات اليدوية والتراثية التي تشتهر بها محافظة مطروح، إلى جانب تسليط الضوء على المقومات السياحية والاستثمارية للمحافظة، في إطار دعم الحرفيين والصناعات التقليدية، وتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي بين المحافظات.

وأكد محافظ القاهرة ترحيب القاهرة بمعرض «كنوز مطروح» الذى يعد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين المحافظات، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التنمية المحلية وتشجيع الصناعات الصغيرة والحرف التراثية، بما يعود بالنفع على المواطنين والمنتجين.

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات، تشمل المشغولات اليدوية والتراثية مثل السجاد والكليم والمنسوجات الصوفية والمطرزات والخزف، والمنتجات الغذائية مثل التمور والعسل وزيت الزيتون والمربى، والزيوت والعطور الطبيعية المستخلصة من نباتات الصحراء.

ويعد المعرض فرصة مميزة للمواطنين للتعرف على ثقافة مطروح الغنية وشراء منتجاتها عالية الجودة، كما يتيح للتجار والمستثمرين التواصل المباشر مع المنتجين المحليين واستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري.

