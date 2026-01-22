اليوم.. انطلاق معرض «كنوز مطروح» لبيع التمور والمنتجات البيئية بالقاهرة

ينطلق اليوم، الخميس، من حديقة الحرية بالزمالك، بمحافظة القاهرة، معرض «كنوز مطروح – هدية مطروح لكل المحافظات»، بمشاركة كبرى شركات ومنتجي التمور والحرف اليدوية بمحافظة مطروح، والذى يستمر حتى 25 يناير تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أنه والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، سيشاركان فى افتتاح معرض «كنوز مطروح»، مشيرًا إلى أن المعرض يهدف إلى إبراز المنتجات البيئية والمشغولات اليدوية والتراثية التي تشتهر بها محافظة مطروح، إلى جانب تسليط الضوء على المقومات السياحية والاستثمارية للمحافظة، في إطار دعم الحرفيين والصناعات التقليدية، وتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي بين المحافظات.

وأكد محافظ القاهرة ترحيب القاهرة بمعرض «كنوز مطروح» الذى يعد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين المحافظات، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التنمية المحلية وتشجيع الصناعات الصغيرة والحرف التراثية، بما يعود بالنفع على المواطنين والمنتجين.

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات، تشمل المشغولات اليدوية والتراثية مثل السجاد والكليم والمنسوجات الصوفية والمطرزات والخزف، والمنتجات الغذائية مثل التمور والعسل وزيت الزيتون والمربى، والزيوت والعطور الطبيعية المستخلصة من نباتات الصحراء.

ويعد المعرض فرصة مميزة للمواطنين للتعرف على ثقافة مطروح الغنية وشراء منتجاتها عالية الجودة، كما يتيح للتجار والمستثمرين التواصل المباشر مع المنتجين المحليين واستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري.