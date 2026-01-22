طلاب الشهادة الإعدادية بمطروح يختتمون امتحانات نصف العام في أجواء هادئة

ينهى طلاب الشهادة الإعدادية بمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الخميس، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026.

ويودى الطلاب امتحاناتهم في مواد (اللغة الأجنبية، التربية الفنية، والمستوى الرفيع)، وسط متابعة ميدانية وإدارية مكثفة لضمان سلامة سير العملية الامتحانية.

وقد أجرى محمود الحلبي، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب بالمنطقة، جولة تفقدية لمتابعة لجنة "كشوك عميرة"، حيث اطلع على انتظام اللجان ومستوى الانضباط العام.

وخلال جولته، وجه "الحلبي" بضرورة توفير كافة سبل الدعم النفسي للطلاب، مؤكداً أن غرف الامتحانات شهدت استقراراً تاماً دون رصد أي شكاوى تتعلق بصعوبة الأسئلة أو خروجها عن المناهج المقررة.

من جهة أخرى، تابع الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، سير اللجان من خلال "غرفة العمليات المركزية" بمقر ديوان عام المنطقة.

و تواصل رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح مع رؤساء اللجان بإدارات المحافظة المختلفة، مشدداً على الدقة في تنفيذ تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية المنظمة لأعمال الامتحانات.