قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
همة وبشاشة.. سائحة أجنبية توثق نشاط عاملة نظافة بالمتحف المصري الكبير
قمة «السيسي- ترامب» تتصدر نشاط الرئيس المكثف في منتدى دافوس العالمي.. فيديو وصور
شوبير يحسم الجدل بشان قرب انصمام ديانج لـ فالنسيا
مؤتمر صحفي اليوم لـ حسام حسن بحضور وزير الرياضة
رانيا المشاط: الطاقة النووية تمثل ركيزة أساسية للتحول إلى اقتصاد أخضر في أفريقيا
وزير الري: إنشاء شركة لتلبية متطلبات منظومة الجيل الثاني للمياه
معلومات الوزراء: نركز على القضايا الثقافية والاجتماعية بمعرض القاهرة للكتاب
برلماني في سؤال للحكومة: نطالب بحسم ملف إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك ووقف الارتباك
بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026
رئيس إسرائيل: نأمل أن يكون هناك تغيير للنظام الإيراني.. ونراقب بحذر التطورات السورية
هل جهازك ضمن القائمة؟.. أوبو تكشف عن التحديث الأعظم لعدة هواتف
وزير الزراعة: تنمية المناطق الحدودية على رأس أولويات الدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طلاب الشهادة الإعدادية بمطروح يختتمون امتحانات نصف العام في أجواء هادئة

خلال فاعليات الامتحانات الازهرية
خلال فاعليات الامتحانات الازهرية
ايمن محمود

ينهى طلاب الشهادة الإعدادية بمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الخميس، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026. 

ويودى الطلاب امتحاناتهم في مواد (اللغة الأجنبية، التربية الفنية، والمستوى الرفيع)، وسط متابعة ميدانية وإدارية مكثفة لضمان سلامة سير العملية الامتحانية.

وقد أجرى  محمود الحلبي، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب بالمنطقة، جولة تفقدية لمتابعة لجنة "كشوك عميرة"، حيث اطلع على انتظام اللجان ومستوى الانضباط العام.

 وخلال جولته، وجه "الحلبي" بضرورة توفير كافة سبل الدعم النفسي للطلاب، مؤكداً أن غرف الامتحانات شهدت استقراراً تاماً دون رصد أي شكاوى تتعلق بصعوبة الأسئلة أو خروجها عن المناهج المقررة.

من جهة أخرى، تابع  الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، سير اللجان من خلال "غرفة العمليات المركزية" بمقر ديوان عام المنطقة.

 و تواصل رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح  مع رؤساء اللجان بإدارات المحافظة المختلفة، مشدداً على الدقة في تنفيذ تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية المنظمة لأعمال الامتحانات.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح ازهر مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

محمد صلاح

عودة الملك المصري.. محمد صلاح يتألق مع ليفربول بعد أمم إفريقيا

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

أحمد عيد

3 صفقات في يوم واحد .. الأهلي ينهي قيد لاعبيه الجدد

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

ليفربول

بمشاركة صلاح.. ليفربول يكتسح مارسيليا بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

والدة السباح

وصول والدة السباح الراحل يوسف إلى محكمة جنح مدينة نصر

ازالات بجنوب بورسعيد ضمن الموجة 28

بورسعيد.. إزالة 10 حالات تعد لمبان مخالفة على أراضي زراعية وأملاك دولة

لاعبة الجودو المجني عليها

قا.تل زوجته لاعبة الجودو يواجه جريمته أمام محكمة جنايات الإسكندرية.. السبت

بالصور

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟

جواسيس على أربع عجلات.. جدل واسع في ألمانيا حول السيارات الكهربائية الصينية

السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد