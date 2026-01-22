العثور على جثة مسن في حالة تحلل بعد 3 أيام من وفاته داخل منزله بالبحيرة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، جهودها لكشف لغز غموض العثور على جثة مسن في العقد السابع من العمر، فى حالة تحلل داخل منزله بمدينة الرحمانية فى ظروف غامضة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الرحمانية، يفيد ببلاغ من الأهالى بإنبعاث رائحة كريهة من شقة جارهم الذى لم يتم رؤيته من أكثر من ثلاثة أيام.

وبالانتقال والفحص تبين لضباط المباحث العثور على جثة فتحى. م. م، 65 عاما، بالمعاش، فى حالة تحلل، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثمان أكد مفتش الصحة أن الوفاة تمت منذ نحو 3 أيام ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

وباشرت جهات التحقيق التي تولت التحقيقات، وكلفت المباحث بالتحرى حول الواقعة وملابساتها وأمرت بإنتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة وعما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.