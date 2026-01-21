ننشر جدول فصل الكهرباء بقرى ومراكز محافظة البحيرة اليوم

أعلنت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، قطاع وسط البحيرة، فصل التيار الكهربائي صباح اليوم الأربعاء الموافق 21 يناير، عن عدة قرى ومناطق بمراكز دمنهور والرحمانية وإيتاي البارود والدلنجات وكوم حمادة، لإجراء أعمال الصيانة.

من المقرر فصل التيار الكهربائي بمدينة دمنهور عن برج القصر، وفصل التيار الكهربائي عن قرى درشابة وسمخراط بمركز الرحمانية، وذلك من الساعة العاشرة صباحاً وحتي الساعة الواحدة ظهرا.

وفي مركز الدلنجات سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق اللبان، البراهمة، حامد الزقم، وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصراً، وفصل التيار الكهربائي عن قرى الدرميلة، صفط الحرية، جنبواى، أبو كشار، وذلك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً.

جدول فصل التيار الكهربائى بقرى ومراكز محافظة البحيرة اليوم الأربعاء 21 يناير

كما سيتم فصل التيار الكهربائي اليوم الأربعاء، عن قرى صفط العنب، قادوس، العوامر، عزب، بمركز كوم حمادة، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتي الساعة الحادية عشر صباحًا.