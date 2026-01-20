إصابة 5 أشخاص في تصادم بين سيارتين ميكروباص بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص، قبل قليل، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على طريق دمنهور شبراخيت بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمى، وحرر محضرا بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق دمنهور شبراخيت، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور لتلقي العلاج اللازم.

بالفحص تبين إصابة كل من: السيد محمد إبراهيم، 54 عاما، مصاب باشتباه نزيف بالمخ، بوسي عبد الله نعيم، 46 عاما، مصابة باشتباه كسر بالقدم واليد اليسرى، فارس سمعان مسعود، 43 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، محمد حلمي اللمسي، 40 عاما، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وأحمد يحيى اللمسي، 30 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وجارٍ تقديم الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة لهم، وحرر محضرا بالواقعة لمباشرة التحقيقات.