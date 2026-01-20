مصرع سيدة وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بالبحيرة

لقيت ربة منزل في العقد الثالث من العمر مصرعها، وأصيب مرافقوها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، جراء اصطدام جرار زراعي بسيارة نصف نقل كانوا يستقلونها، بطريق الإرسال مركز بدر بالبحيرة، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بدر المركزى.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة اصطدام جرار زراعي بسيارة نصف نقل، ما أسفر عن وفاة عبير نبيل محمد رفعت، 24 عاما، ربة منزل ومقيمة إيتاي البارود، وإصابة كل من عماد كريم قطب 24 عاما، ومحمد رمضان عبد المنعم خليفة، 24 عاما، بكدمات متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمون مركز إيتاي البارود.



تم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي، والمصابين بذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.