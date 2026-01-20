قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبرزهم رامز جلال وإلهام شاهين.. نجوم الفن يستقبلون العام الجديد بتأدية مناسك العمرة |صور
الجمارك توضح تفاصيل قرار إلغاء إعفاء الضريبة على الهواتف المحمولة
شروط سهلة.. طريقة التقديم لوظائف بنك مصر 2026
رئيس الوزراء يشهد إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزيين بالجامعات المصرية
صدمة للسنغال.. قرارات مرتقبة من " كاف" بعد أحداث نهائي إفريقيا
مجلس حكماء المسلمين يعزي باكستان في ضحايا حريق مول كراتشي
بتهمة نشر فيديوهات خا.دشة للحياء.. التيك توكر أسماء إسماعيل تواجه هذه العقوبة
الجيش السوري يسقط مسيرتين مفخختين لقوات «قسد» قرب الشدادي بريف الحسكة الجنوبي
هل يجوز إيداع الأم المريضة بالزهايمر في مستشفى أمراض عقلية؟.. أمين الإفتاء يجيب
ماكرون: نشهد تحولا نحو عالم بلا قواعد وسط طموحات إمبريالية وضغوط تجارية أمريكية
وزير المالية: %73 نموا في استثمارات القطاع الخاص على أساس سنوي
البابا تواضروس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس هيئة الأمن القومي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مصرع سيدة وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بالبحيرة

ساندي رضا

لقيت ربة منزل في العقد الثالث من العمر مصرعها، وأصيب مرافقوها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، جراء اصطدام جرار زراعي بسيارة نصف نقل كانوا يستقلونها، بطريق الإرسال مركز بدر بالبحيرة، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بدر المركزى.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة اصطدام جرار زراعي بسيارة نصف نقل، ما أسفر عن وفاة عبير نبيل محمد رفعت، 24 عاما، ربة منزل ومقيمة إيتاي البارود، وإصابة كل من عماد كريم قطب 24 عاما، ومحمد رمضان عبد المنعم خليفة، 24 عاما، بكدمات متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمون مركز إيتاي البارود.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي، والمصابين بذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

البحيرة محافظة البحيرة حادث تصادم

