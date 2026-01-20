أهالي قرية دمشلي بالبحيرة يستغيثون بسبب محول كهرباء مجاور للمنازل

أعرب عدد من أهالي قرية دمشلي التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة عن استيائهم وقلقهم الشديدين من وجود محول كهرباء ملاصق لأحد المنازل السكنية، مؤكدين أنه يمثل خطرًا داهمًا على حياتهم، خاصة بعد تعرضه لانفجار مفاجئ كاد أن يتسبب في كارثة.

وقال الأهالي إن المحول شهد أكثر من عطل خلال الفترة الماضية، كان آخرها انفجار أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والدخان، ما أثار حالة من الذعر بين السكان، وأجبر بعض الأسر على مغادرة منازلها خوفًا على أرواحهم، خاصة الأطفال وكبار السن.

وطالب الأهالي الجهات المعنية بسرعة التدخل لنقل المحول إلى مكان آمن بعيدًا عن الكتلة السكنية، مشيرين إلى أنهم تقدموا بعدة شكاوى دون استجابة حاسمة حتى الآن، رغم خطورة الموقف وإمكانية تكرار الحادث في أي وقت.

وأكد عدد من السكان أن استمرار وجود المحول في هذا الموقع يمثل تهديدًا حقيقيًا، مطالبين مسؤولي الكهرباء والمحافظة بتحمل مسؤولياتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على سلامة المواطنين.