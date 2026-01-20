قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 أيام.. موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026
تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج
الدفاع السورية: سجن الأقطان بالرقة مؤمن بالكامل ولا إشتباكات بمحيطه
هل يبقى ديانج مع الأهلي حتى نهاية الموسم أم تسمح الإدارة برحيله إلى أوروبا ؟
المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث يطلق لجنة لصياغة نماذج موحدة للدراسات الطبية الإكلينيكية
بعد قرار وزير العمل.. عدد أيام إجازة 25 يناير 2026 القطاع الخاص والحكومي
أمريكا تلاعب روسيا في الإفراج عن سفينة النفط مارينيرا
شيخ الأزهر يستقبل ضيوف مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية بحضور وزير الأوقاف
حرب كلامية بين أحمد شوبير وعصام الحضري .. تفاصيل
أحمد حسن: ساديو ماني يستحق جائزة خاصة لإنقاذ صورة الكرة الأفريقية
حماس تؤكد تعاونها مع اللجنة الوطنية وتسليمها مقاليد الأمور في القطاع
محافظات

أهالي قرية دمشلي بالبحيرة يستغيثون بسبب محول كهرباء مجاور للمنازل

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

أعرب عدد من أهالي قرية دمشلي التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة عن استيائهم وقلقهم الشديدين من وجود محول كهرباء ملاصق لأحد المنازل السكنية، مؤكدين أنه يمثل خطرًا داهمًا على حياتهم، خاصة بعد تعرضه لانفجار مفاجئ كاد أن يتسبب في كارثة.

وقال الأهالي إن المحول شهد أكثر من عطل خلال الفترة الماضية، كان آخرها انفجار أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والدخان، ما أثار حالة من الذعر بين السكان، وأجبر بعض الأسر على مغادرة منازلها خوفًا على أرواحهم، خاصة الأطفال وكبار السن.

وطالب الأهالي الجهات المعنية بسرعة التدخل لنقل المحول إلى مكان آمن بعيدًا عن الكتلة السكنية، مشيرين إلى أنهم تقدموا بعدة شكاوى دون استجابة حاسمة حتى الآن، رغم خطورة الموقف وإمكانية تكرار الحادث في أي وقت.

وأكد عدد من السكان أن استمرار وجود المحول في هذا الموقع يمثل تهديدًا حقيقيًا، مطالبين مسؤولي الكهرباء والمحافظة بتحمل مسؤولياتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على سلامة المواطنين.

