الطفولة المنتهكة | القبض على أب وشقيقه لاتهامهما بالاعتداء على طفل 7 سنوات بالبحيرة ..القصة الكاملة

في إحدى قرى مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حدثت واقعة مأساوية تجردت فيها مشاعر الإنسانية ، بعدما تحولت رابطة الأبوة والقرابة إلى جريمة صادمة بحق طفل لم يتجاوز السابعة من عمره.

طفل ضحية إعتداء جنـ ــسي

الذي انتقل للإقامة مع والده عقب انفصال والديه، وجد نفسه ضحية لاعتداءات جنـ ـســية ارتكبها والده ، بالاشتراك مع شقيقه، مستغلين صغر سنه وإقامته معهما داخل منزل يفترض أن يكون مصدر أمان وحماية.

بلاغًا من جدة الطفل لوالدته



بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من جدة الطفل لوالدته، أكدت فيه أن حفيدها قال لها إنه تعرضه للإعتداء على يد والده وعمه.

أوضحت الجدة، أن الطفل لم يتحمل ما مرّ به، وقرر الإفصاح عما يتعرض له، ما دفعها للتوجه فورًا إلى قسم شرطة إيتاي البارود لتحرير محضر بالواقعة.

إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود



حيث تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد ببلاغ من جدة الطفل لوالدته، تتهم فيها كلا من: محمود. ر، حلاق، والد الطفل، وشقيقه سمارة. ر، عامل زراعي، عم الطفل، بالتعدي جنسيًا على حفيده.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وفقررت جهات التحقيق استكمال التحقيقات، مع عرض الطفل على الطب الشرعي لإعداد تقرير طبي بحالته، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي اللازم له، تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التعدي الجنسي على قاصر.