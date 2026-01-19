غلق مركز خاص لعلاج الإدمان لمخالفة اشتراطات الترخيص بالبحيرة

أجرت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، يرافقها لجنة من المجلس الإقليمي للصحة النفسية، جولة على أحد مراكز الطب النفسي وعلاج الإدمان وذلك للوقوف على استيفائه لاشتراطات الترخيص، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة، ومتابعة تواجد الفريق الطبي المؤهل لتقديم الرعاية الطبية للمترددين، وتوافر كافة التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة.

وأسفر المرور على عدم استيفاء المركز للاشتراطات الصحية اللازمة وعدم جودة الرعاية الطبية المقدمة، وعليه تم سحب موافقة المجلس الإقليمي للصحة النفسية وإصدار قرار غلق إداري للمركز وجار التنسيق مع جميع الجهات المختصة لتنفيذ القرار.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة بسمة عبد الستار، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، أن المرور جاء في إطار الحملات الرقابية الموسعة على مراكز الطب النفسي وعلاج الإدمان؛ تنفيذا للتعليمات المشددة من الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.

وشدد على تكثيف الرقابة المشددة على تلك المراكز في جميع أنحاء الجمهورية؛ للاطمئنان على توافر الاشتراطات الصحية والطبية اللازمة ومدى التزام تلك المنشآت بالاشتراطات اللازمة والتعليمات الصادرة، وأنه لن يتم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال مخالفة ذلك.