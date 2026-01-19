ضبط 12 تاجرًا تموينيًا أغلقوا محالهم في مواعيد العمل الرسمية بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحيرة، حملات تموينية بمركز شبراخيت، في إطار تشديد الرقابة على المحلات العامة والأسواق والأنشطة التجارية، حيث تم المرور على المحلات العامة والأسواق والتجار التموينيين ومشروع جمعيتى.

وترأس الحملات محمد بدر، المفتش بالرقابة، ورفقة أحمد الجروانى، وسعيد عبدالواحد، والسعيد يوسف، بالإدارة، وبإشراف مجدى عبد الغنى، مدير الإدارة.

وتم ضبط 6 تجار تموينيين لغلق محالهم وعدم مزاولة النشاط خلال مواعيد العمل الرسمية، وضبط 5 تجار تموينيين لعدم إعلان أسعار السلع التموينية، وضبط تاجر تمويني لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات بمحالهم خلال المرور.

كما تم تحرير محاضر إثبات الحالة في جميع المخالفات، وجار إرسالها للمديرية وتحصيل الغرامات المستحقة، وضبط محل لبيع البقالة لبيعه السجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتم عمل المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

كما تم ضبط محل لبيع البقالة لعدم إعلانه أسعار السلع المعروضة، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.