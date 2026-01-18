تسبب له بعاهة مستديمة.. والدة طالب البحيرة بعد إصابته بـ50 غرزة في الوجه على يد زميله: عايزة حق ابني

شهدت إحدى المدارس التابعة لإدارة أبو حمص التعليمية بمحافظة البحيرة، واقعة مأساوية، حيث تعدى طالب بالصف الثاني الإعدادي، على زميله داخل الفصل قبل بدء لجنة الامتحانات، بالوجه والأذن.

وقالت والدة الطالب مالك أحمد، المجني عليه، إن الواقعة تعود إلى يوم الثلاثاء الماضي داخل المدرسة، بعدما قام أحد زملائه بصفع نجلها قبل دخول الفصل الدراسي، ثم توجه إلى إحدى الصيدليات وأحضر مشرطًا.

وأوضحت أن الطالب نور. ر اعتدى على نجلها داخل الفصل مستخدمًا الأداة الحادة، ما أسفر عن إصابته بجرح بالغ في الأذن والوجه، استدعى خضوعه لجراحة عاجلة وعمل ما يقرب من 50 غرزة، متسببًا له في عاهة مستديمة، مشيرة إلى تورط طالب آخر في تحريض المعتدي على ارتكاب الواقعة.

وأضافت أن إدارة المدرسة قررت فصل الطالب المعتدي عقب الحادث، مؤكدة أن نجلها كان معرضًا لفقدان حياته نتيجة الاعتداء، كما تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 656 لسنة 2026.

وطالبت والدة الطالب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجاني، لكونه معتادًا على التعدي بالضرب على نجلها داخل المدرسة.