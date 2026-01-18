قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستأجري الإيجار القديم.. 3 شروط تحسم أحقية السكن البديل
البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
وزير قطاع الأعمال: الانفتاح على الشراكة مع القطاع الخاص لتعميق التصنيع المحلي
نصب إلكترونى.. سقوط عصابة استولت على أموال المواطنين بزعم توزيع أرباح مالية
خرج من المطار واختفى .. الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف شخص أجنبي
لحماية أكثر من 22 مليون نخلة .. «الزراعة»: جهود مكثفة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء
عملها كشف عذرية وموتها من الجوع.. خال فتاة قنا يكشف كواليس صادمـ ـة عن مقـ ـتلها: أبوها عـ ـذبها 4 شهور
في جنازة مهيبة.. تشييع جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا تسرب الغاز ببنها
الوادي الجديد تستعد لتنفيذ أكبر محطة توليد كهرباء من الرياح و الشمس
تأجيل قضية عروس المنوفية إلى 15 فبراير لحضور المتهم
أبلغت عن الديلر.. تفاصيل ضبط أجنبية بحوزتها مخدرات بـ3 ملايين جنيه بمطار القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تسبب له بعاهة مستديمة.. والدة طالب البحيرة بعد إصابته بـ50 غرزة في الوجه على يد زميله: عايزة حق ابني

طالب البحيرة
طالب البحيرة
ساندي رضا

شهدت إحدى المدارس التابعة لإدارة أبو حمص التعليمية بمحافظة البحيرة، واقعة مأساوية، حيث تعدى طالب بالصف الثاني الإعدادي، على زميله داخل الفصل قبل بدء لجنة الامتحانات، بالوجه والأذن.

 وقالت والدة الطالب مالك أحمد، المجني عليه، إن الواقعة تعود إلى يوم الثلاثاء الماضي داخل المدرسة، بعدما قام أحد زملائه بصفع نجلها قبل دخول الفصل الدراسي، ثم توجه إلى إحدى الصيدليات وأحضر مشرطًا.

وأوضحت أن الطالب نور. ر اعتدى على نجلها داخل الفصل مستخدمًا الأداة الحادة، ما أسفر عن إصابته بجرح بالغ في الأذن والوجه، استدعى خضوعه لجراحة عاجلة وعمل ما يقرب من 50 غرزة، متسببًا له في عاهة مستديمة، مشيرة إلى تورط طالب آخر في تحريض المعتدي على ارتكاب الواقعة.

وأضافت أن إدارة المدرسة قررت فصل الطالب المعتدي عقب الحادث، مؤكدة أن نجلها كان معرضًا لفقدان حياته نتيجة الاعتداء، كما تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 656 لسنة 2026.

وطالبت والدة الطالب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجاني، لكونه معتادًا على التعدي بالضرب على نجلها داخل المدرسة.

البحيرة طالب البحيرة ابو حمص إصابة بالوجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

وزارة التضامن الإجتماعي

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الزمالك

الزمالك يضع شرطًا للتخلي عن لاعبيه في يناير .. تعرّف عليه

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

مصطفي محمد

ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن أرقام مصطفي محمد .. تفاصيل

احتفال غير متوقع ..رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر امام نيجيريا

احتفال غير مُتوقع.. رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا | شاهد

منتخب مصر

إعلامي: إطلاق صافرات الاستهجان خلال النشيد الوطني المصري في مباراة نيجيريا «خط أحمر»

ترشيحاتنا

بمشاركة 18 دولة.. طلاب الأزهر يحققون مراكز متقدمة في مبادرة الأسبوع العربي للبرمجة

بمشاركة 18 دولة.. طلاب الأزهر يحققون مراكز متقدمة في الأسبوع العربي للبرمجة

مدفع الإفطار.. كتاب يأخذ أطفال معرض الكتاب في رحلة رمضانية حول العالم من جناح الأزهر

مدفع الإفطار.. كتاب يأخذ أطفال معرض الكتاب في رحلة رمضانية حول العالم من جناح الأزهر

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في حديث القرآن عن اللبن.. اليوم

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الإعجاز في حديث القرآن عن اللبن

بالصور

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وممنوعات تؤدى للموت

بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وطرق الحماية منه
بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وطرق الحماية منه
بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وطرق الحماية منه

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

المزيد